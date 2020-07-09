ЕСПЧ не позволил НАБУ и САП привлечь к уголовной ответственности Логвинского

Европейский суд по правам человека не позволил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) привлечь к уголовной ответственности бывшего депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского за организацию коррупционной схемы с завладением 54 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь экс-народного депутата Украины, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы с завладением 54 млн грн", - сказано в нем.

Отмечается, что следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении, однако из-за его "иммунитета" как близкого родственника судьи ЕСПЧ правоохранительным органам пришлось просить разрешения у этого суда для совершения соответствующего процессуального действия.

"Подчеркиваем, что решение ЕСПЧ (принято 6 июля 2020) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении до лишения иммунитета", - сказано в нем.

В то же время досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых - бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к бывшему депутату, продолжается.

Все эти участники схемы, расследуемой в рамках уголовного производства, получили подозрения, а Высший антикоррупционный суд признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения.

В сообщении отмечается, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными, а в Украине такой практики вообще раньше не было.

НАБУ подчеркивает, что такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ по поводу родственника судьи данного суда.

Как сообщали Українськi Новини, возможную причастность экс-депутата Логвинского к присвоению 54 млн гривен из госбюджета засекретили.

Также бывший депутат от политической партии "Народный фронт" Георгий Логвинский отрицает свою причастность к присвоению 54 млн гривен из государственного бюджета.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехал из Украины.