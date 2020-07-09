ВУЗы дают абитуриентам отсрочку от армии, человек Яценюка стал языковым омбудсменом

Печерский суд не стал избирать меру пресечения для Порошенко. Пока он 2 месяца рассматривал дело, расследование уже завершили. Будут знакомить с ним стороны и передавать в суд для рассмотрения по сути.

В суде сегодня было жарко – в Порошенко бросили пачкой долларов, а его жена Марина забавно обратилась к сторонникам мужа: "порохобраты и порохосестры!"

Это по обвинению в незаконном назначении Семочко в разведку.

А вот другое дело против Порошенко, по незаконному пересечению границы во время отпуска на Мальдивах, получило неожиданный поворот. Пограничник, который пропустил Порошенко через границу без паспортного контроля, чтобы сохранить ему инкогнито, получил подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.



Соратница Порошенко Гонтарева удивила диким заявлением из Лондона, где она живет после банкопада. Она просит, чтоб МВФ потребовал у Украины досрочно погасить только что полученный кредит. И все из-за того, что из Нацбанка уволили ее ставленника Смолия. Странное заявление. С таким же успехом она может потребовать от МВФ вернуть ей должность главы НБУ.



Кабмин назначил бывшего депутата Народного фронта Тараса Креминя языковым омбудсменом, жара возвращается. Он сможет штрафовать бизнес за разговоры на русском. Кстати, рейтинг партии Яценюка сейчас 0,2% как в обезжиренном кефире. Но это не помешало его соратнику возглавить новую госструктуру со штатом 50 человек.



Кабмин разрешил ночным клубам и ресторанам работать до 23:00. Видимо после этого времени вирусы становятся безопасными. Кличко пытался ввести запрет на работу после 22:00, но через пару дней одумался – проконтролировать это не реально. И теперь на те же грабли наступил Шмыгаль.



В Швеции придумали еще забавней запрет – нельзя знакомиться в отпуске. Мол, новый контакт может заразить)



А в Сербии захотели ввести комендантский час. Так после этого люди пошли на штурм парламента.



Этим летом выпускников школ призывают в армию еще до того как они успевают поступить в ВУЗ. Из-за карантина вступительная кампания затянулась, но призыв идет по плану. Дело дошло до премьера. Он поручил разобраться. Чтобы избежать преждевременной армии, МОН выпустил письмо. Теперь университеты будут давать абитуриентам справки, по которым военкоматы должны давать отсрочки. Проследим как это будет работать.



Готовьтесь! С понедельника вернется июльская жара. Пока наслаждаемся прохладной передышкой.

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