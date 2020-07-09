подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 07:00 43 Новости дня
Общество 2020-07-09T07:00:01+03:00
Українські Новини
ВУЗы дают абитуриентам отсрочку от армии, человек Яценюка стал языковым омбудсменом

ВУЗы дают абитуриентам отсрочку от армии, человек Яценюка стал языковым омбудсменом

Денис Иванеско
Яценюк, Валерия Гонтарева, НБУ, МВФ, Швеция, Сербия, Комендантский час, Погода, Прогноз, Жара, Омбудсмен, Вузы, Рассылка, Петр Порошенко, Призывная кампания, Новости дня, Главное за день, ослабление карантина, суд над Порошенко

Печерский суд не стал избирать меру пресечения для Порошенко. Пока он 2 месяца рассматривал дело, расследование уже завершили. Будут знакомить с ним стороны и передавать в суд для рассмотрения по сути. 

В суде сегодня было жарко – в Порошенко бросили пачкой долларов, а его жена Марина забавно обратилась к сторонникам мужа: "порохобраты и порохосестры!"
Это по обвинению в незаконном назначении Семочко в разведку. 
А вот другое дело против Порошенко, по незаконному пересечению границы во время отпуска на Мальдивах, получило неожиданный поворот. Пограничник, который пропустил Порошенко через границу без паспортного контроля, чтобы сохранить ему инкогнито, получил подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Соратница Порошенко Гонтарева удивила диким заявлением из Лондона, где она живет после банкопада. Она просит, чтоб МВФ потребовал у Украины досрочно погасить только что полученный кредит. И все из-за того, что из Нацбанка уволили ее ставленника Смолия. Странное заявление. С таким же успехом она может потребовать от МВФ вернуть ей должность главы НБУ.

Кабмин назначил бывшего депутата Народного фронта Тараса Креминя языковым омбудсменом, жара возвращается. Он сможет штрафовать бизнес за разговоры на русском. Кстати, рейтинг партии Яценюка сейчас 0,2% как в обезжиренном кефире. Но это не помешало его соратнику возглавить новую госструктуру со штатом 50 человек.

Кабмин разрешил ночным клубам и ресторанам работать до 23:00. Видимо после этого времени вирусы становятся безопасными. Кличко пытался ввести запрет на работу после 22:00, но через пару дней одумался – проконтролировать это не реально. И теперь на те же грабли наступил Шмыгаль.

В Швеции придумали еще забавней запрет – нельзя знакомиться в отпуске. Мол, новый контакт может заразить) 

А в Сербии захотели ввести комендантский час. Так после этого люди пошли на штурм парламента

Этим летом выпускников школ призывают в армию еще до того как они успевают поступить в ВУЗ. Из-за карантина вступительная кампания затянулась, но призыв идет по плану. Дело дошло до премьера. Он поручил разобраться. Чтобы избежать преждевременной армии, МОН выпустил письмо. Теперь университеты будут давать абитуриентам справки, по которым военкоматы должны давать отсрочки. Проследим как это будет работать.

Готовьтесь! С понедельника вернется июльская жара. Пока наслаждаемся прохладной передышкой.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Яценюк Валерия Гонтарева НБУ МВФ Швеция Сербия Комендантский час Погода Прогноз Жара Омбудсмен Вузы Рассылка Петр Порошенко Призывная кампания Новости дня Главное за день ослабление карантина суд над Порошенко

Новый налог на земельные паи, гороскоп на службе р...
У Зеленского рассказали как приструнят интернет-СМ...
Смолий уходит, а Терентьев и жара - нет...
Порошенко отрицает незаконное пересечение границы ...
Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко
Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ
Новости
ВУЗы дают абитуриентам отсрочку от армии, человек Яценюка стал языковым омбудсменом 07:00 Новости дня
Разумков и Стефанчук третий месяц подряд получают по 89 тыс. гривен зарплаты и "депутатских" 06:35 Документ
Виктор Янукович. Фото: Українське Фото
Взлет и падение Виктора Януковича: сегодня экс-президенту Украины исполняется 70 лет 06:13 Фото
Куда поехать в отпуск. Специалисты назвали 5 нестандартных направления для отдыха в Украине 06:05
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
больше новостей
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Воины ВСУ за сутки ликвидировали восемь боевиков 16:21
больше новостей
Кабмин назначил языковым омбудсменом бывшего депутата "Народного фронта" Креминя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok