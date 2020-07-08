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  • "ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений
08 июля 2020, среда, 18:17 233 Документ
Экономика 2020-07-08T18:45:01+03:00
Українські Новини
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений

"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений

Елена Литвин
Минудобрения, Днепразот, Владимир Зеленский, Импорт минудобрений
Минеральные удобрения Фото: Grainboard.Ru
Минеральные удобрения Фото: Grainboard.Ru

Крупный производитель аммиака и азотных удобрений предприятие "ДнепрАзот" (Каменское, Днепропетровская область) просит Президента Владимира Зеленского поспособствовать поиску компромиссного решения относительно импорта минеральных удобрений и развития внутреннего их производства.

Об этом говорится в обращении коллектива предприятия, передают Українськi Новини.

"Уважаемый Владимир Александрович, мы обращаемся к Вам с просьбой услышать голос трудовых коллективов украинского химпрома, а не только голос лоббистов российского импорта. Мы призываем Вас быть в этой дискуссии за общим столом и отработать альтернативные механизмы и компромиссные решения, которые всегда существуют", - сказано в нем.

Отмечается, что объемы импортной продукции, которые в последние годы постоянно растут, создают неконкурентную ситуацию на внутреннем рынке и наносят ощутимый ущерб национальным предприятиям химической отрасли.

Текст обращения Текст обращения "ДнепрАзота"

По словам сотрудников "ДнепрАзота", все имеющиеся данные указывают на наличие экономической целесообразности и критической необходимости внедрения специальных ограничительных мер в отношении импорта минудобрений, предусмотренных законом Украины и нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

"ДнепрАзот" обратился к Зеленскому

Согласно обращению, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ), отказавшись от введения спецпошлин на импорт минудобрений, приняла решение, которое прямо противоречит выводам специальных расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на "национальные интересы", суть которых не была донесена ни к одной из заинтересованных сторон.

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