Взлет и падение Виктора Януковича: сегодня экс-президенту Украины исполняется 70 лет

Свой юбилей экс-президент Виктор Янукович встречает не в своей любимой Ялте, в многочисленном кругу родственников, друзей-политиков и однопартийцев, в сопровождении выступлений известных артистов, а на чужбине. Вероятно - в России. На родине же он теперь обвиняется в государственной измене.

Вполне возможно, что не допусти Янукович череду роковых ошибок, он мог быть при власти и по сей день. Во всяком случае так утверждал в канун его 60-летнего юбилей составитель гороскопов Владислав Росс.

Тогда грядущие 5 лет президентства Януковича астролог видел следующим образом: "В 2010-м ему придется много бороться с оппозицией. Желательно омолодить команду, это принесет удачу. 2011-й — успешное время для подготовки к парламентским выборам осенью 2012 года, на которых он вполне может победить, но нужно быть осторожным в поездках — возможны аварии. Зимой 2012—2013 гг. могут быть проблемы со здоровьем. В 2013-м начинается виток позитива и будет много поездок за границу. Может, Украина станет ассоциированным членом ЕС. В 2014-м рейтинг президента может упасть. Но к концу 2015-го года президент снова будет на коне. И если удастся перенести выборы президента на второе полугодие (пока планируются в феврале 2015-го), у Януковича будут хорошие шансы на победу".

Но жизнь и поступки экс-президента опровергли эти предсказания. И теперь, после череды громких судебных разбирательств, о нем вспоминают лишь "западные партнеры Украины", когда пролонгируют санкции в отношении президента-беглеца, да составители страниц для биографических сайтов.

Виктор Федорович Янукович – политический и государственный деятель Украины, премьер-министр Украины во время президентских сроков Виктора Ющенко и Леонида Кучмы, четвертый президент Украины. Виктор родился 9 июля 1950 года в поселке Жуковка Енакиевского района Донецкой (Сталинской) области в семье машиниста паровоза Федора Владимировича Януковича и медсестры Ольги Семеновны Леоновой. Указывая родословную, Виктор Янукович впоследствии упоминал о польско-литовских корнях по отцовской линии.

Оба родителя мальчика не были местными: отец переехал из Витебской области, а мать была дочерью раскулаченного крестьянина из Орловской (Курской) волости. В 1952 году Ольга Семеновна скоропостижно скончалась, и воспитанием мальчика занялась бабушка Кастуся Ивановна Янукович, пережившая во время Великой Отечественной войны депортацию в Германию.

Виктор Янукович в детстве

Детство Янукович провел в городе Енакиево, отучился в школе № 34. В 17 лет был осужден по делу об ограблении в составе организованной группы на срок три года. После полугода пребывания в колонии Кременчуга Виктора освободили за примерное поведение. В 19 лет поступил газовщиком на Енакиевский металлургический завод. Через год повторно попал под суд в связи с дракой. Об ошибках молодости Виктор Янукович позднее написал в краткой биографии, которая потребовалась от него перед первым назначением на должность премьер-министра. В 1978 году обе судимости были сняты облсудом Донецкой области.

Виктор Янукович в молодости

В 70-е годы Янукович быстро стал расти по карьерной лестнице. Виктор сменил специальности автослесаря, механика, окончил местный горный техникум. До 1980 года состоял в рядах ВЛКСМ. 20 лет занимал должность генерального директора ПО "Донбасстрансремонт", ПО "Углепромтранс", а затем областного предприятия "Донецкавтотранс". В середине 70-х поступил в ДПИ на заочное отделение. До 1991 года состоял в рядах КПСС.

Политика

В 1996 году Янукович начинает политическую карьеру: сначала в качестве заместителя председателя, а затем в должности председателя Донецкой обладминистрации. Пост политик занимал до 2002 года. В 2000 Янукович становится завкафедрой инновационного менеджмента в ДонГУУ, получает звания профессора и доктора экономических наук. В 2001 году губернатор оканчивает Украинскую академию внешней торговли специалистом по международному праву.

Политик Виктор Янукович

В 2001 году по поручению действующего президента Леонида Кучмы посещает с политическим визитом Москву, в 2002 году избирается на должность премьер-министра, обойдя кандидатов Сергея Тигипко, Георгия Кирпу и Олега Дубину. С 2003 года возглавляет "Партию регионов", от которой через год выдвигается кандидатом в президенты. Выиграв второй тур выборов с преимуществом в 2,6% у Виктора Ющенко, был обвинен в фальсификации данных.

Виктор Янукович и Виктор Ющенко

В результате массовых протестов, которые получили название "Оранжевой революции", были проведены перевыборы. Голоса распределились в пользу Ющенко, и Януковичу пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2006 году избирается депутатом Верховной Рады от "Партии регионов" и становится председателем фракции. Через полгода вновь занимает пост премьер-министра, на котором проработал до конца 2007 года, после чего переходит в Верховную Раду.

Президент Украины

В 2010 году второй раз баллотировался в президенты. На этот раз соперниками Януковича стали Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Арсений Яценюк и Петр Симоненко. Во второй тур Виктор Федорович вышел вместе с Тимошенко, которую обошел, набрав 48,95% голосов. 25 февраля официально вступил в должность президента Украины, а также главы Совета национальной безопасности и обороны и Верховного главнокомандующего ВС Украины. Главой "Партии регионов" был избран Николай Азаров.

Инаугурация Виктора Януковича

Во время правления Виктор Янукович сократил аппарат президентской администрации на 20%, создал антикоррупционный комитет, расформировал 70% министерского аппарата, провел ряд реформ, отстаивал права на русский язык в рамках Европейской хартии региональных языков, упростил документальное сопровождение автоперевозок и упразднил воинскую повинность.

Виктор Янукович на посту Президента Украины

В первый год правления Януковича начался быстрый рост цен и тарифов на товары и услуги для граждан, при этом увеличилось число миллиардеров. Генеральная прокуратура возбудила дела против бывшего президента Леонида Кучмы, лидера оппозиции Юлии Тимошенко, министра экономики Богдана Данилишина, и.о. министра обороны Валерия Иващенко и других.

Виктор Янукович и Юлия Тимошенко

Во внешней политике приоритетом для Украины Янукович объявил союз с Россией и Белоруссией, при этом стратегической целью называл интеграцию в Евросоюз, но категорически отказался от сотрудничества с НАТО. Признал голодомор общей трагедией для всех народов бывшего СССР. В 2013 году Виктор Федорович отказался подписывать соглашение с Евросоюзом, тем самым спровоцировав политический кризис в стране.

Многие политические обозреватели Украины подозревали, что перед ответственным моментом Янукович провел консультацию с премьер-министром России Владимиром Путиным. Но никаких доказательств на этот счет не имеется. В ноябре началось противостояние, получившее название Евромайдан, которое вылилось в антиправительственное движение.

Массовые протесты в Украине

21 февраля 2014 на Майдане Незалежности начались кровопролитные столкновения, в результате которых погибло более ста человек. 22 февраля в Киеве начался жесткий политический кризис. Янукович, как считают его сторонники, был принудительно отстранен от обязанностей президента. Противники экс-президента указывают что тот самоустранился и сбежал из страны. Место главы государства временно занял Александр Турчинов. В правительстве подготовили документы для осуществления импичмента и восстановления Конституции 2004 года.

Революция на Майдане в 2013-14 году

В ночь на 23 февраля 2014 Виктор Янукович вместе с близкими людьми совершил тайный перелет в Харьков, а оттуда в Крым, попросив у России политическое убежище. Оказавшись в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович провел пресс-конференцию, на которой объявил о том, что подавать в отставку не намерен, и все действия оппозиции считает незаконным захватом власти. Но в Верховной Раде тут же приняли положение о неконституционном самоустранении Януковича с поста президента.

Личная жизнь

В 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе Виктор Янукович познакомился с Людмилой Александровной Настенко 1949 года рождения, которая работала инженером в проектном бюро. В 1971 году состоялась свадьба, а через два года в семье родился первенец Александр. В 1981 году жена подарила Януковичу второго сына Виктора.

Свадьба Виктора Януковича

Оба брата получили высшее образование: старший окончил медицинский институт и экономический университет, младший – защитил диссертацию на тему о социальной политике государства. Позднее Александр занялся строительным бизнесом. У него есть два сына: Виктор и Александр.

Виктор Янукович-младший с 2006 года занимал пост депутата Верховной Рады. Состоял в браке с Ольгой Станиславовной Корочанской, которая подарила ему сына Илью (2010 г.р.). 22 марта 2015 года, совершая переезд по льду на озере Байкал, сын Януковича погиб. Машина с Виктором ушла под воду, молодой человек, будучи за рулем, не успел вовремя отстегнуть ремни и утонул.

Семья Виктора Януковича

23 марта 2015 в прессе появилась информация о смерти Януковича-старшего, но позднее слухи не подтвердились. В тот день бывший президент Украины перенес инфаркт и несколько дней пролежал в реанимации. Похороны Виктора Януковича-младшего состоялись в Севастополе на мемориальном кладбище героев Крымской войны 1853—1856 годов.

Виктор Янукович на похоронах сына

С 2010 года Виктор Федорович и Людмила Александровна живут отдельно друг от друга. Супруга осталась в Донецкой области, а президент поселился в резиденции в Межигорье, где каждое утро начинал с пробежки по пенькам и плавания, что позволило ему в возрасте 60 лет сохранить хорошую физическую форму (при росте 192 см вес Януковича составлял 85 кг).

Виктор Янукович с женой и сыновьями

По слухам, уже тогда президент Украины начал отношения с Любовью Полежай (Садыковой), в 2003 году приехавшей работать поваром в резиденции президента. Через три года работы Любовь разошлась с мужем Егором, при этом оставив общую дочь Марию. В 2010 году Полежай открыла в Киеве на Оболонской набережной салон красоты Crystal Spa и получила должность руководителя благотворительного фонда "Дорога будущего", который прекратил свое существование в 2014 году.

Любовь Полежай

В 2014 году Янукович вместе с сыновьями и сожительницей переехал в Россию, а Людмила Александровна поселилась в Крыму. Официальная пресс-служба Виктора Федоровича отрицала связь Януковича с Любовью Полежай. Сам бывший президент предпочитает держать личную жизнь в тайне от прессы.

Виктор Янукович сейчас

По данным украинских СМИ, Виктор Федорович и его семья в 2014 году получили защиту от РФ, приняв российское гражданство. Первоначально Янукович находился в Ростове-на-Дону, сейчас живет в подмосковном поселке Барвиха. В 2017 году в немецком издании Der Spiegel появилась информация, что Виктор Янукович официально расстался с женой.

Виктор Янукович в 2017 году

В Украине против бывшего президента было возбуждено 10 уголовных дел. Януковича обвинили в организации умышленного массового убийства граждан на Майдане, незаконном присвоении авторских отчислений в размере 26 миллионов гривен, в государственной измене, в переводе земельных участков Межигорья из государственной собственности в частную.

Сейчас в отношении Януковича действуют санкции европейских стран и Северной Америки, все имущество Виктора Федоровича, оставшееся в Украине, арестовано через суд.