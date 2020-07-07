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07 июля 2020, вторник, 20:34 113
Политика 2020-07-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Зеленского упал рейтинг до 36,6%, а у Тимошенко вырос, – "Социс"

В Зеленского упал рейтинг до 36,6%, а у Тимошенко вырос, – "Социс"

Ирина Николенко
Опросы, Соцопрос, Социс, Владимир Зеленский, Рейтинг Зеленского
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

36,6% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 20,9% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 16% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 36,6% отдали бы голос Зеленскому, 20,9% - Прошенко, 16% – Бойко, 6,9% – председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлии Тимошенко, 6,9% – председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 3,1% – бывшему заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль, 2,8% – председателю Радикальной партии Олегу Ляшко, 2,2% - режиссеру Олегу Сенцову, 0,9% – лидеру политической партии "Национальный корпус" (ранее – "Азов") Андрею Билецкому.

3,6% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно - не уточняется.

Опрос проводился 24-30 июня среди 2 тысяч совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", на выборах городского главы и депутатов Киевсовета, проходят 5 партий: "Евросолидарность" Порошенко, "Слуга народа" Зеленского, "УДАР" Кличко , "Батьківщина" Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За життя" Бойко.

По результатам опроса "Социс", 31,5% готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 12% – за "Европейскую солидарность", 9,8% – за "Оппозиционную платформу – За життя" на выборах Верховной Рады.

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