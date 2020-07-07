Украина отправит 2 специалистов для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

После того, как Франция пригласила Украину расшифровывать "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ, украинская сторона отправит двух специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Как сообщила заместитель министра Валерия Коломиец, сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого самолета МАУ во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

Украина присоединится к расшифровке "черных ящиков".

"Сейчас до проведения экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Иран передал во Францию "черные ящики" самолета МАУ, которого сбили над Тегераном. Об этом сообщил военный прокурор Тегерана Голамабас Торки. С его слов, один из бортовых самописцев был "физически поврежден".

Иран назвал виновного в крушение самолета МАУ, обвиняют оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.