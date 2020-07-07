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07 июля 2020, вторник, 18:49 56
Внешняя политика 2020-07-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
Украина отправит 2 специалистов для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Украина отправит 2 специалистов для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Ирина Николенко
Крушение самолета, МАУ, Сбитый самолет, Черные ящики, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

После того, как Франция пригласила Украину расшифровывать "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ, украинская сторона отправит двух специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Как сообщила заместитель министра Валерия Коломиец, сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого самолета МАУ во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

Украина присоединится к расшифровке "черных ящиков".

"Сейчас до проведения экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Иран передал во Францию "черные ящики" самолета МАУ, которого сбили над Тегераном. Об этом сообщил военный прокурор Тегерана Голамабас Торки. С его слов, один из бортовых самописцев был "физически поврежден".

Иран назвал виновного в крушение самолета МАУ, обвиняют оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.

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