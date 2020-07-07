Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине, который по состоянию на 1 июля составлял 58 случаев на 100 тыс. населения, вырос до 62,4 случаев, что в 3,9 раз больше, чем необходимый показатель заболеваемости коронавирусом для открытия Европейским Союзом границ для украинских туристов.

Обновленный показатель обнародовал сайт Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения", - сказано в нем.

По его словам, такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например в Винницкой и Закарпатской области, а также в Киеве.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония.

"Все, кто умер в эти сутки от последствий COVID-19 - а это 21 человек, - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска", - сказал он.

Он заверил также, что Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

Зеленский на совещании подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев), которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с пандемией коронавируса.

"Было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - сказал он.

Шмыгаль в ходе совещания также сообщил, что правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом и опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября, что особенно важно для первоклассников.

Ранее сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз сможет открыть границы для украинских туристов в случае, когда количество больных на 100 тыс. населения не будет превышать средний показатель в ЕС, который по состоянию на прошлую неделю составлял 16 больных на 100 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз решил не открывать границы для Украины с 1 июля.

На данный момент украинские туристы могут путешествовать в 23 страны в условиях пандемии коронавируса, но ряд из них обязывают после пересечения границы пройти 14-дневный карантин.

Ранее мы писали, кого из украинцев и как соседние страны пропускают через границу, а также описывали правила выезда за границу для путешествия в популярные среди украинцев для отдыха страны, которые принимают наших туристов.

Так, например, Турция не требует соблюдения жестких правил, но для отдыха в Турции летом 2020 украинцам необходимо оформить страховку на случай коронавируса.