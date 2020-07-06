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06 июля 2020, понедельник, 19:00 8
Общество 2020-07-06T19:00:54+03:00
Українські Новини
Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании

Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании

Елена Новикова
Грузовик, министр инфраструктуры Украины, Грузоперевозки, Владислав Криклий, Габаритно-весовой контроль, Габаритно-весовые ограничения

В то время, как в Украине до конца сентября усилили проверки грузоперевозок, в понедельник, 6 июля, на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его посреди дороги.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Tеlеgram.

"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - написал он.

Криклий также отметил, что согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

Кроме того, министр инфрастурктуры добавил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК законодательством на данный момент предусмотрена административная ответственность для водителей. А в законопроекте №3743, зарегистрированом в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматриваться штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

Также Президент поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.

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