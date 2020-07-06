Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании

В то время, как в Украине до конца сентября усилили проверки грузоперевозок, в понедельник, 6 июля, на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его посреди дороги.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Tеlеgram.

"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - написал он.

Криклий также отметил, что согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

Кроме того, министр инфрастурктуры добавил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК законодательством на данный момент предусмотрена административная ответственность для водителей. А в законопроекте №3743, зарегистрированом в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматриваться штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

Также Президент поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.