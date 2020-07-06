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06 июля 2020, понедельник, 15:13 11
Силовые структуры 2020-07-06T15:13:01+03:00
Українські Новини
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского

ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского

Ирина Николенко
Уголовное дело, Сергей Пашинский, Вячеслав Химикус, ГБР
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

После того, как Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт Сергею Пашинскому, ведомство направило в суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, который обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управлением Государственного бюро расследований", –сказано в нем.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между Пашинским и мужчиной.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированную огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР завершило расследование дела против экс-депутата Рады Пашинского.

Также в феврале Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского до 27 марта.

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