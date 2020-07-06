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06 июля 2020, понедельник, 09:55 748
Общество 2020-07-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Прогресстех-Украина поможет ХАИ увеличить количество будущих инженеров

Прогресстех-Украина поможет ХАИ увеличить количество будущих инженеров

Ирина Дорофейчук
Кульчицкий, Прогресстех-Украина, Progresstechgroup, Аэро ДС, ХАИ
Прогресстех-Украина и ХАИ. Фото: Прогрестех-Україна
Прогресстех-Украина и ХАИ. Фото: Прогрестех-Україна

Прогресстех-Украина заключила договор о сотрудничестве с Национальным аэрокосмическим университетом им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (ХАИ), чтобы помочь повысить популярность инженерных специальностей среди харьковских абитуриентов.

"Договор о сотрудничестве, в частности, предусматривает помощь со стороны Прогресстех-Украина в популяризации инженерных профессий и профессиональной ориентации молодежи. Целью этой формы партнерства является широкое привлечение способных молодых людей к подготовке на базе ХАИ квалифицированных инженеров для аэрокосмической отрасли", - отмечается в сообщении.
В частности в Прогресстех-Украина рассматривают возможность создания виртуального сервиса для абитуриентов с целью популяризации инженерных специальностей. По информации компании, онлайн приложение будет информировать о карьерных возможностях в современной инженерии, образовательно-профессиональные программы технических вузов, преимущества дуальных программ инженерного образования и условия участия в них.
В компании отметили, что активизация набора в ХАИ позволит перезапустить программу целевой подготовки студентов харьковского вуза в инженерной работе в Прогресстех-Украина. В частности, доступ к углубленному обучению инженерному делу планируется открыть студентам ХАИ, начиная с 3-го курса бакалавриата. Ранее слушателями такой программы могли стать только студенты магистратуры.
Напомним, Прогресстех-Украина совместно с украинскими университетами, начиная с 2014-2015 учебного года, реализует комплекс образовательных инженерных программ, основанных на стандартах современного инжиниринга.
Компания также собственные учебные центры в Киеве, Харькове и Днипре, ставшими базой для проведения циклических региональных курсов по подготовке студентов и выпускников вузов к профессиональной инженерной работе. В целом на протяжении 6 лет Прогресстех-Украина сертифицировала 380 выпускников образовательных программ.
Запуск образовательного направления деятельности Прогресстех-Украина инициировал основатель международного холдинга Progresstechgroup Владимир Кульчицкий.
Компания Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup - международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup есть ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке и 14 офисов по всему миру.
В Украине группу также представляют конструкторский центр Аэро ДС, украинские подразделения компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соupi.

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