В Новой Каховке произошел масштабный пожар: горит многоэтажка

В то время, как в Херсонской области на выходных ударила жара до +42 градусов, в Новой Каховке загорелась крыша пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает издание Online Новая Каховка в воскресенье, 5 июля.

Жителей дома уже эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь издание ZPost пишет, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области, на данный момент на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава.

"5 июля в 14:40 в службу "101" Новой Каховки поступила информация о пожаре на крыше 5-этажного дома по ул. Букина", - сказано в нем.

Люди из дома эвакуированы, пострадавшие не обнаружены.

Пожар локализован в 16:16.

Продолжается ликвидация огня.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Так, еще поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе на улице Оросительная в ангаре.

Также в Киеве на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар недалеко от аэропорта Киев имени Игоря Сикорского.