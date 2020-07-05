Зеленский поздравил жителей Славянска и Краматорска с годовщиной освобождения от боевиков

Президент Владимир Зеленский поздравил жителей Славянска и Краматорска Донецкой области с шестой годовщиной освобождения от боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня военно-морских сил (ВМС), мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад по всей стране мы помогали нашему войску и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина также возвращены буксир "Яны Капу", катера "Никополь" и "Бердянск", а в Краматорске и Славянске гордо развевается сине-желтый флаг.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Верховная Рада решила торжественно отметить 5 июля освобождение Краматорска и Славянска (оба - Донецкая область) на государственном уровне.

В прошлом году в Краматорске, впервые после трагических событий 2014 года, прошел большой праздничный салют.