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04 июля 2020, суббота, 21:11 269
Общество 2020-07-04T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Крыму подняли цены для туристов

В Крыму подняли цены для туристов

Валерия Драгомирова
Крым, Черное море, Отдых, Лето, Цены на отдых
Черное море
Черное море

В то время, как цены на туры в Турцию несущественно снизились, цены на отдых в Крыму увеличились в среднем на 10-15% по сравнению с 2019 годом, а турагентства заявляют про скачки цен на 100%.

Об этом пишет ТАСС.

Так называемый председатель "комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма" Алексей Черняк признал, что после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона цены поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Назвать такие показатели ему пришлось в ответ на публикации в российских СМИ, в которых говорилось о том, что в Крыму отели вдвое подняли цены на размещение в связи с ажиотажным спросом. 

При этом генеральный директор российской сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан констатировал, что к значительному увеличению стоимости номеров привели дополнительные расходы отелей на обеспечение безопасности в период пандемии и высокий спрос.

"Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж - гигантская, многие отели встанут скоро на stop sale (остановка продаж) - это произойдет в течение двух недель, к 15-17 июля, поскольку весь июль будет продан и останутся места только после второй декады августа. В этом году будет от силы 4 млн отдыхающих в Крыму - это "потолок". Потому что в этом году сезон все равно скомкан. И в Крыму раньше холодает, чем в Сочи. В Крыму уже нельзя купаться в октябре, а в Сочи можно", - сказал он. 

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