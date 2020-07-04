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  • Наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта "О медиа" вызывает обеспокоенность, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир
04 июля 2020, суббота, 17:09 19
Политика 2020-07-04T17:15:01+03:00
Українські Новини
Наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта "О медиа" вызывает обеспокоенность, - п

Наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта "О медиа" вызывает обеспокоенность, - представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир

Ольга Фандорина
ОБСЕ, Арлем Дезир, Закон о медиа

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

Об этом говорится в его отчете о работе в Украине и мире за последние 7 месяцев, передают Українськi Новини.

"Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - написал он.

В предоставленном отчете подчеркивается, что этот законопроект должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, чтобы избежать какого-либо негативного влияния на свободу СМИ в стране.

Кроме того, в юридическом анализе говорится, что некоторые ограничения, которые накладывает закон, могут быть обусловлены национальной безопасностью.

Указано, что в то же время ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае.

"...проект поправок создаст тревожные прецеденты, которые могут оказать существенное сдерживающее воздействие на свободу СМИ и более широкие права на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине. В обзоре было рекомендовано отказаться от предложенного набора поправок...", - добавлено в отчете.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Оппозиционная платформа - За життя" считает законопроект "О медиа" вводящим цензуру.

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