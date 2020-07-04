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  • Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ
04 июля 2020, суббота, 15:56 162
Политика 2020-07-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ

Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ

Ольга Фандорина
Оппозиционная платформа – За жизнь, Индексации пенсий
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

Зе-власть заботится о чиновниках, менеджменте госкомпаний, членах их наблюдательных советов, но предпочитает не вспоминать о потребностях людей. Ушло "либертарианское" правительство Гончарука, его сменило "профессиональное" правительство Шмыгаля, но ничего не меняется. Проблемы людей Зе-власть не волнуют, она продолжает свою неадекватную антинародную политику.

На выборах Владимир Зеленский и его "слуги народа" обещали улучшение качества жизни украинских граждан. Про конец эпохи бедности и бабушку, которая получит достойную пенсию, узнала вся страна и поверила в это. На практике оказалось, что все эти заверения не стоят ломаного гроша. Широко разрекламированные индексации пенсий увеличивают ежемесячные выплаты большинству пенсионеров на 100-200 гривен. К примеру, после майского повышения уровень выплат в среднем вырос на 260 гривен, или меньше чем на 10 долларов. Такую помощь власть решила оказать в период эпидемии и карантина наиболее уязвимым людям – украинским пенсионерам.

Зато, бросая пенсионерам жалкие подачки, власть не скупится на зарплаты для тех, кто превратил государство в свою кормушку. На период эпидемии для чиновников ввели ограничения на заработную плату в размере 47 тысяч 230 гривен. Но это не мешает им за счет доплат, отпускных и премиальных вытаскивать из дырявого государственного бюджета дополнительные десятки тысяч гривен. По сообщениям СМИ, в мае доходы заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской составили 188 тысяч гривен. Более 96 тысяч гривен заработала заместитель министра экономики Юлия Свириденко. По 70 тысяч получили заместители министра обороны. А теперь монобольшинство и их партнеры из партии Порошенко и вовсе хотят ограничить действие самого запрета на высокие зарплаты для бюрократов. 

Не прекращается вакханалия и пир за счет украинских налогоплательщиков для членов наблюдательных советов государственных компаний. В интервью СМИ глава Наблюдательного совета государственного "ПриватБанка" Шэрон Иски признается, что её зарплата составляет 2 тысячи долларов в день на 10 дней в месяц.

Многочисленные примеры в СМИ свидетельствуют, что это не исключение, а продолжающаяся практика.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить разбазаривание бюджетных средств и остановить, наконец, обогащение своих алчных чинуш и их иностранных "помощников" на нищем украинском государстве.

Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 гривен. Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного Суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам.

Украине нужна ответственная власть, которая будет не грабить, а развивать страну. А нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее.

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