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03 июля 2020, пятница, 10:55 174
Финансы 2020-07-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
НБУ удовлетворил заявки на 20 млн гривен при спросе 1,4 млрд в ходе аукциона по свопу процентной ставки

НБУ удовлетворил заявки на 20 млн гривен при спросе 1,4 млрд в ходе аукциона по свопу процентной ставки

Ирина Николенко
НБУ, Валютный аукцион, Нацбанк, Аукцион, Процентная ставка, Своп
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

В то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD, НБУ удовлетворил заявки на 20 млн гривен при спросе 1,38 млрд гривен в ходе аукциона по свопу процентной ставки. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Состоялся первый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд гривен. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн гривен. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%", – говорится в нем.

На первом аукционе банки присматривались к новому инструменту и пытались определить в ходе торгов ценовые ориентиры, которые бы устраивали и их, и Национальный банк.

В связи с этим объем заключенных сделок был довольно незначителен.

Указывается, что заданные ценовые параметры будут выступать определенным ориентиром для банков при следующих аукционах.

НБУ ожидает рост спроса на этот инструмент, так как он позволяет банкам снижать собственные процентные риски при кредитовании.

Как сообщали Українські Новини, глава Нацбанка Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за политического давления.

Украинцы могут пожаловаться в НБУ на работу финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

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