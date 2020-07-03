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03 июля 2020, пятница, 10:25 1215
Общество 2020-07-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Шквальный ветер, град и грозы. В западных областях объявлено штормовое предупреждение

Шквальный ветер, град и грозы. В западных областях объявлено штормовое предупреждение

Анна Рудык
Штормовое предупреждение, Непогода в Украине, погода в Украине, погода в Карпатах
Гроза
Гроза

Сегодня, 3 июля, на Закарпатье, Прикарпатье и Карпатах ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, град и грозы.

"По данным Укргидрометцентра, 3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах, днем и на Прикарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 3 июля ожидается подъем уровней воды рек Закарпатья на 0,5-1 м. В связи с этим произойдет формирование местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест. 

"3 июля, ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр возле с.Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста, в следствие этого возможно затопление трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи, г. Беляевка (Одесская область)", - говорится в сообщении.

В этот же день поднимется уровень воды в реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. Уровень в реках повысится на 0,2-1 м.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса.

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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