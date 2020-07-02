По новому закону за нацбезопасность Гонконга ответственность несет центральное правительство Китая, – Синьхуа

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон Китайской Народной Республики (КНР) о защите национальной безопасности в Специальном административном районе (САР) Сянган (Гонконг) и внес его в приложение III к Основному закону КНР о САР Сянган.

Об этом сообщило информационное агентство правительства КНР "Синьхуа".

После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая в 1997 году были достигнуты успехи в осуществлении курса "одно государство, два строя". Однако в силу внутренних и внешних факторов в спецрайоне неоднократно происходили беспорядки, последовавшие за принятием положения о передаче беглых преступников. Требования относительно "независимости Сянгана" радикализировались, а действия зачастую приобретали характер насильственных преступлениы и терроризма.

"Центральное правительство (КНР) несет главную и окончательную ответственность за обеспечение национальной безопасности, при этом вправе и может осуществлять все необходимые полномочия. Законодательство по защите национальной безопасности в САР Сянган продемонстрировало решимость и искренность центрального правительства действовать в строгом соответствии с Конституцией КНР и Основным законом КНР о САР Сянган", - сказано в сообщении.

Агентство подчеркнуло, что после завершения работы над законодательством Сянган будет по-прежнему пользоваться высокой степенью автономии, иметь независимую судебную власть и право окончательного судебного решения. Все это не будет изменено. Сянган будет привлекать иностранные инвестиции и останется международным центром финансов, торговли и судоходства.

"У центрального правительства (КНР) имеется непоколебимая решимость защищать национальный суверенитет и безопасность, интересы развития страны, претворять в жизнь принцип "одно государство, два строя" и противостоять любому вмешательству извне", - отметили в сообщении.

Правительство КНР убеждено, что на фоне празднования в Сянгане 23-й годовщины возвращения под юрисдикцию Китая САР Сянган будет стремиться преодолевать трудности при последовательной и твердой поддержке центрального правительства для осуществления принципа "одно государство, два строя".