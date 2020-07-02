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02 июля 2020, четверг, 19:48 42
Внешняя политика 2020-07-02T19:48:59+03:00
Українські Новини
По новому закону за нацбезопасность Гонконга ответственность несет центральное правительство Китая, – Синьхуа

По новому закону за нацбезопасность Гонконга ответственность несет центральное правительство Китая, – Синьхуа

Павел Твердохлиб
Гонконг, КНР, Китайская Народная Республика, Сянган
Китай. Фото из открытых источников
Китай. Фото из открытых источников

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон Китайской Народной Республики (КНР) о защите национальной безопасности в Специальном административном районе (САР) Сянган (Гонконг) и внес его в приложение III к Основному закону КНР о САР Сянган.

Об этом сообщило информационное агентство правительства КНР "Синьхуа".

После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая в 1997 году были достигнуты успехи в осуществлении курса "одно государство, два строя". Однако в силу внутренних и внешних факторов в спецрайоне неоднократно происходили беспорядки, последовавшие за принятием положения о передаче беглых преступников. Требования относительно "независимости Сянгана" радикализировались, а действия зачастую приобретали характер насильственных преступлениы и терроризма.

"Центральное правительство (КНР) несет главную и окончательную ответственность за обеспечение национальной безопасности, при этом вправе и может осуществлять все необходимые полномочия. Законодательство по защите национальной безопасности в САР Сянган продемонстрировало решимость и искренность центрального правительства действовать в строгом соответствии с Конституцией КНР и Основным законом КНР о САР Сянган", - сказано в сообщении.

Агентство подчеркнуло, что после завершения работы над законодательством Сянган будет по-прежнему пользоваться высокой степенью автономии, иметь независимую судебную власть и право окончательного судебного решения. Все это не будет изменено. Сянган будет привлекать иностранные инвестиции и останется международным центром финансов, торговли и судоходства.

"У центрального правительства (КНР) имеется непоколебимая решимость защищать национальный суверенитет и безопасность, интересы развития страны, претворять в жизнь принцип "одно государство, два строя" и противостоять любому вмешательству извне", - отметили в сообщении.

Правительство КНР убеждено, что на фоне празднования в Сянгане 23-й годовщины возвращения под юрисдикцию Китая САР Сянган будет стремиться преодолевать трудности при последовательной и твердой поддержке центрального правительства для осуществления принципа "одно государство, два строя".

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