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02 июля 2020, четверг, 15:33 613
Экономика 2020-07-02T17:00:03+03:00
Українські Новини
АМКУ подрывает доверие бизнеса к органам исполнительной власти, – СМИ

АМКУ подрывает доверие бизнеса к органам исполнительной власти, – СМИ

Павел Твердохлиб
АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Иностранные инвесторы
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: antikor.com.ua

Уже не первый год в Украине сохраняется тенденция снижения индекса деловых ожиданий предприятий. На настроения бизнеса повлияли и действия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом сообщил новостной портал Delo.ua.

"Под давлением астрономических штрафов в несколько миллиардов гривен, на грани краха оказалась табачная отрасль Украины. Ряд компаний заявили об остановке предприятий или о сокращении производства. Крупные игроки рынка намерены выводить производственные мощности из Украины. Это обернется закрытием тысяч рабочих мест, потерей поступлений в бюджет, ростом потребления нелегальной продукции, социальными проблемами. Кроме того, бизнес непременно сделает напрашивающийся вывод: если сегодня так поступают с "табачниками", то завтра также поступят и с другими отраслями", - отметили в редакции.

Также автор статьи Дмитрий Филипенко подчеркнул, что "Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока, чьи действия способны влиять на судьбу целых отраслей экономики. Или - не влиять. Даже если в процессе реализации такого подхода тот или иной монополист будет заслуженно наказан, подобная политика не имеет ничего общего с системной и современной антимонопольной политикой государства".

Как результат – из Украины могут уйти крупные иностранные инвесторы, а экономика страны потеряет целые отрасли.

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