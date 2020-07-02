АМКУ подрывает доверие бизнеса к органам исполнительной власти, – СМИ

Уже не первый год в Украине сохраняется тенденция снижения индекса деловых ожиданий предприятий. На настроения бизнеса повлияли и действия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом сообщил новостной портал Delo.ua.

"Под давлением астрономических штрафов в несколько миллиардов гривен, на грани краха оказалась табачная отрасль Украины. Ряд компаний заявили об остановке предприятий или о сокращении производства. Крупные игроки рынка намерены выводить производственные мощности из Украины. Это обернется закрытием тысяч рабочих мест, потерей поступлений в бюджет, ростом потребления нелегальной продукции, социальными проблемами. Кроме того, бизнес непременно сделает напрашивающийся вывод: если сегодня так поступают с "табачниками", то завтра также поступят и с другими отраслями", - отметили в редакции.

Также автор статьи Дмитрий Филипенко подчеркнул, что "Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока, чьи действия способны влиять на судьбу целых отраслей экономики. Или - не влиять. Даже если в процессе реализации такого подхода тот или иной монополист будет заслуженно наказан, подобная политика не имеет ничего общего с системной и современной антимонопольной политикой государства".

Как результат – из Украины могут уйти крупные иностранные инвесторы, а экономика страны потеряет целые отрасли.