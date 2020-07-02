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  • От увольнения Терентьева антимонопольная сфера Украины только выиграет, — бывшая Госуполномоченная АМКУ
02 июля 2020, четверг, 15:07 15
Экономика 2020-07-02T15:07:43+03:00
Українські Новини
От увольнения Терентьева антимонопольная сфера Украины только выиграет, — бывшая Госуполномоченная АМКУ

От увольнения Терентьева антимонопольная сфера Украины только выиграет, — бывшая Госуполномоченная АМКУ

Валерия Драгомирова
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev

От увольнения Терентьева антимонопольная сфера Украины только выиграет. Об этом бывшая Уполномоченная АМКУ Агия Загребельская заявила в своем Фейсбуке на сообщение Юрия Бутусова об отставке его одногруппника, председателя АМКУ Юрия Терентьева.

"По моему мнению, источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам с помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, я борюсь с злоупотребляющими монополистами, что мешают стране развиваться, а президент против демонополизации" прозвучала первой".

По ее мнению: "Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин столь много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому, антимонопольная сфера Украины от его освобождения только выиграет".

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