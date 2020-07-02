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02 июля 2020, четверг, 10:15 204
Экономика 2020-07-02T10:30:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" увеличил бюджет на научно-исследовательскую деятельность на 14,3% до 400 млн гривен

"Фармак" увеличил бюджет на научно-исследовательскую деятельность на 14,3% до 400 млн гривен

Александр Дмитриенко
Инвестиции, Наука, Фармак, Владимир Костюк
Владимир Костюк. Фото пресс-службы
Владимир Костюк. Фото пресс-службы

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) увеличила бюджет на научно-исследовательскую деятельность (R & D) на 2020 год на 14,3%, или на 50 млн гривен до 400 млн гривен.

Об этом в интервью изданию "Бизнес" сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Если бюджеты на административные, хозяйственные расходы, на маркетинг мы сокращаем, то потребность в бюджетах на нашу научно-исследовательскую деятельность только растет. Буквально две недели назад мы увеличили наш бюджет на R & D с 350 млн гривен до 400 млн гривен. Мы верим, что это развитие компании и инвестиции в будущее. Кризис рано или поздно закончится, а компания должна идти вперед. Мы придерживаемся такой стратегии", - сказал он.

Костюк отметил, что глобально планы компании на 2020 год не меняются, в частности, инвестиции в развитие запланированы на уровне 1,2 млрд гривен.

"Также в конце года планируем запустить новое производство. Правда, COVID-19 немного с этим мешает, ведь из-за карантина есть сложности с поставкой оборудования из Италии. Но мы с оптимизмом смотрим вперед", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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