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02 июля 2020, четверг, 07:00 17 Новости дня
Общество 2020-07-02T07:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко повернул карантин вспять, наши начали летать в Анталию, открываются кинотеатры

Кличко повернул карантин вспять, наши начали летать в Анталию, открываются кинотеатры

Денис Иванеско
Авиаперелет, Море, Турция, Погода, Прогноз, Кинотеатр, Курорт, Анталия, Рассылка, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Главное за день, усиление карантина, Открытие кинотеатров

Кличко таки вернул карантин в Киев. Хоть и частично. Теперь кафе, рестораны и все развлекательные заведения должны закрываться после 22:00. Интересно, мэр действительно думает, что ночью корона не видит и поэтому не распространяется?


В городе действительно выросла заболеваемость – за сутки подхватили вирус 100 человек. Но в целом по стране заболеваемость упала – с тысячи до 600 заболевших.

В Киеве, как и в других регионах с четверга наконец начнут работу кинотеатры.

Редакция опросила крупнейшие киносети и он подтвердили – ждут зрителей, продают билеты, крутят киношку)

Европа пока не будет принимать самолеты из Украины. Хотя разрешила прилетать алжирцам, марокканцам и даже китайцам. ЕС обещает пересматривать решение каждые 2 недели. Хотя не все в Европе им довольны. Италия заявила, что не будет принимать граждан из третьих стран даже вопреки решению ЕС.

Прага окончательно попрощалась с карантином. В честь этого события на историческом Карловом  мосту накрыли огромный стол длинной в 500  метров. С закуской, музыкой и пивом)
 
А вот Турция ждет наших туристов. Из Борисполя вылетел первый борт на Анталию. На четверг запланированы еще 5. 
Вот список стран куда можно улететь.

Из-за закрытых границ украинские морские курорты подорожали на 30%, хотя сервис остался тем же. Если интересно, что происходит с туристической отраслью Украины и почему люди не будут ездить по Украине лишь потому, что им запретили путешествовать за границу – почитайте интервью с туроператором

Под Одессой снова зацвело море. Очевидцы говорят, что вода стала похожа на кисель из-за гниющих водорослей. Запах тоже не радует(

У Зеленского оригинально решили бороться с нелегальной записью разговоров президента. Они хотят наказывать не тех, кто записывает, а тех, кто распространяет. То есть СМИ.

Такая острая реакция вызвана публикацией записей разговоров Порошенко с Байденом, где президент Украины безропотно выполняет все поручения американца, унизительно отчитывается и пытается натравить Америку на своих украинских оппонентов. 

Непонятно зачем Зеленскому защищать Порошенко от правды и еще ругаться при этом со СМИ.

Ближайшую неделю в Киеве будет сухо и солнечно.

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Больше новостей о: Авиаперелет Море Турция Погода Прогноз Кинотеатр Курорт Анталия Рассылка Петр Порошенко Владимир Зеленский Главное за день усиление карантина Открытие кинотеатров

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