"Укрзализныця" сможет диктовать свои условия поставщикам в рамках долгосрочных контрактов, – эксперт

Директор Центра анализа и прогнозирования Алексей Ижак считает, что переход публичного акционерного общества (ПАО) "Укрзализныця" на практику заключения долгосрочных договоров с поставщиками товаров и услуг позволит государственной железнодорожной компании выставлять им свои условия.

Об этом сообщил бизнес-портал UaProm.

"Если УЗ ("Укрзализныця") заключает долгосрочный контракт с поставщиком того или иного товара, то это не значит автоматической покупки всего законтрактованного объема. По сути, это можно назвать меморандумом о намерениях или рамочным договором, которые, в свою очередь, регулируются дополнительными соглашениями", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в 2019 году "Укрзализныця", заключив контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 5 дизель-поездов, просто отказалась выкупать продукцию. "Свою позицию железнодорожники мотивировали тем, что у них нет средств на покупку поездов в данный момент. То есть, таким образом, УЗ может гибко подходить к закупкам любых товаров и заказывать их при возникновении потребности", - пояснил Ижак.

Кроме того, по его словам, "длинный контракт" вместе с дополнительными соглашениями позволят "Укрзализныце" управлять ценой закупки. "Вот недавний пример. В мае уже этого года УЗ закупила 6 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному соглашению, которое было заключено в апреле, сэкономив более 9 млн гривен. Как это работает? Закупщики перед отгрузкой выходят на поставщиков "горючего" и выторговывают цену ниже среднерыночной", - сказал директор Центра анализа и прогнозирования.

Ижак отметил, что практика долгосрочных договоров является нормой для всех европейских железных дорог. "По сути, такая бюрократическая махина, как "Укрзализныця", переходит на прозрачные и мировые стандарты корпоративного управления. Образно говоря, руководство УЗ сейчас на правильном пути", - констатировал эксперт.

В начале июня текущего года "Укрзализныця" заявила о начале практики долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности, колеса, бандажи, тормозные колодки и т.д.