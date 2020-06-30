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30 июня 2020, вторник, 10:05 801
Экономика 2020-06-30T10:05:51+03:00
Українські Новини
КП "Харьковводоканал" вынужденно прекратило предоставлять услуги водоотведения "Электротяжмашу"

КП "Харьковводоканал" вынужденно прекратило предоставлять услуги водоотведения "Электротяжмашу"

Елизавета Кесельман
Харьков, Электротяжмаш, КП
Фото: КП
Фото: КП "Харьковводоканал" 

Начиная с 29 июня текущего года, КП "Харьковводоканал" вынуждено прекратить предоставление услуги водоотведения ГП завод "Электротяжмаш".Об этом говорится на сайте КП "Харьковводоканал".

Как отметили на КП "Харьковводоканал", задолженность "Электротяжмаша" за услуги водоотведения по состоянию на 26 июня 2020 года составила 1 493 961 грн. Указанная сумма образовалась за период с марта 2019 года, и "Харьководоканал" в связи с этим неоднократно предупреждал администрацию завода об отключении от услуг водоотведения.

"Мы неоднократно официально уведомляли "Электротяжмаш" о данной задолженности, но руководство предприятия не реагировало и не предпринимало практических шагов для погашения долга. В результате было принято решение прекратить предоставление услуг водоотведения с 29 июня текущего года. "Харьковводоканал" пошел на это вынужденно - мы должны принимать во внимание коллективные интересы громады Харькова. Наше коммунальное предприятие обязано получать денежные средства от абонентов - юридических лиц, поскольку мы обязаны ежедневно предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения всему городу", - сообщили на предприятии.

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