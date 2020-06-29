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29 июня 2020, понедельник, 19:53 493
Происшествия 2020-06-29T19:53:45+03:00
Українські Новини
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом

В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом

Надежда Комендантова
Лошадь, Супермаркет, Конь, Курьез

В Киеве произошел очередной курьезный случай, который стал резонансным. Мужчина в одних трусах верхом на коне заехал в магазин за пивом.

Как пишет Информатор, инцидент произошел в одном из супермаркетов Виноградаря на проспекте Георгия Гонгадзе, 5. 

Мужчина в трусах на коне въехал прямо в магазин, чтобы купить пива. Свой поступок явно нетрезвый мужчина объяснил тем, что не мог "в таком виде" зайти в магазин, а поэтому решил посетить верхом на лошади.

Как сообщали Українські Новини, в связи с Днем Конституции воскресенье и следующий за ним понедельник – официальные выходные.

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