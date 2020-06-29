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29 июня 2020, понедельник, 17:37 231
Общество 2020-06-29T18:15:36+03:00
Українські Новини
Только четверть украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть исключительно на украинском

Только четверть украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть исключительно на украинском

Ирина Николенко
Опрос, Опросы, Русский язык, Украинский язык, КМИС, рестораны
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

40% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что меню в ресторанах, столовых, закусочных, кафе должны быть и на украинском языке, и на русском языках на всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

27% опрошенных считает, что меню должно быть обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где "большинство населения этого желает".

25% считает, что меню должно быть исключительно на украинском языке на всей территории страны.

1% считает, что меню должно быть обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает.

Как сообщали Українськi Новини, 46,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", общаются дома на украинском языке. Среди них, 32,9% респондентов общаются в семье только на украинском языке, 13,3% – преимущественно на украинском.

Почти половина украинцев уверенна, что русский язык в нашей стране является историческим достоянием, которое стоит развивать. Считают его угрозой независимости почти в 2 раза меньше опрошенных.

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