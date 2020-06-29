Только четверть украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть исключительно на украинском

40% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что меню в ресторанах, столовых, закусочных, кафе должны быть и на украинском языке, и на русском языках на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. 27% опрошенных считает, что меню должно быть обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где "большинство населения этого желает". 25% считает, что меню должно быть исключительно на украинском языке на всей территории страны. 1% считает, что меню должно быть обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает. Как сообщали Українськi Новини, 46,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", общаются дома на украинском языке. Среди них, 32,9% респондентов общаются в семье только на украинском языке, 13,3% – преимущественно на украинском. Почти половина украинцев уверенна, что русский язык в нашей стране является историческим достоянием, которое стоит развивать. Считают его угрозой независимости почти в 2 раза меньше опрошенных.