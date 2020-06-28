Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано свыше 10 млрд случаев COVID-19

Пока в Украине количество зараженных коронавирусом ростет, в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев COVID-19. При этом 19 5 миллионов 458 тысяч человек выздоровели, а 501 тысяча больных умерла. Такие данные сообщает ресурс Worldometers. Больше всего заболевших в США, Бразилии и России: США – 2 596 537 случаев заражения; Бразилия – 1 315 941 случаев заражения; Россия – 627 646 случаев заражения; Индия – 529 577 случаев заражения; Великобритания – 310 250 случаев заражения; Испания – 295549 случаев заражения. За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек. Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866. На этом фоне Киевская область усилила карантин. В связи с этим карантин может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.