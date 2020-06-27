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  • Кличко официально обратился к правоохранителям с требованием расследовать деятельность строительной мафии
27 июня 2020, суббота, 16:22 512
Политика 2020-06-27T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко официально обратился к правоохранителям с требованием расследовать деятельность строительной мафии

Кличко официально обратился к правоохранителям с требованием расследовать деятельность строительной мафии

Ольга Фандорина
Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов. Об этом мэр Киева заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.

Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием о строительной мафии.

"Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

"Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", – резюмировал Кличко.

Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.

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