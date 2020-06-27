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27 июня 2020, суббота, 15:53 302
Экономика 2020-06-27T16:45:01+03:00
Українські Новини
Правительство разрешило "Нефтегазу" сделать ремонт за 20 миллионов

Правительство разрешило "Нефтегазу" сделать ремонт за 20 миллионов

Ольга Фандорина
Кабмин, Нефтегаз Украины
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабинет Министров разрешил НАК "Нефтегаз Украины" в обход постановления №899 сделать ремонтно-реставрационные работы в своем офисе, стоимость которых оценивается в 20,5 миллионов гривен.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 25 июня, передают "Наші гроші".

До этого, еще в октябре 2012 года, Кабинет Министров принял постановление №899, которым запретил предприятиям без утвержденного финансового плана осуществлять капитальные инвестиции. Исключение было сделано для случаев, по которым должно быть принято отдельное решение Кабмина.

"Нефтегаз" до сих пор не имеет утвержденного финплана, утвердить который нужно было до 1 сентября 2020 года. Зато, компания подала правительства документы, где было сказано о необходимости в сжатые сроки отселить персонал из центрального офиса компании по ул. Богдана Хмельницкого, 6 в Киеве. Это необходимо для безопасности работников, сохранение самого здания и проведения ремонтно-реставрационных работ с изменением значительного объема несущих конструкций и заменой всех магистральных инженерных сетей.

Такие данные были приведены в выводах ГП "Государственный НИИ строительных конструкций", эти же выводы прошлого года подтвердило ГП "Специализированное строительное управление Службы безопасности Украины". По заключению "УкрНИИпроектреставрация" здание непригодно для дальнейшей нормальной эксплуатации, ее состояние отнесены к третьей категории. Ссылаясь на выводы экспертов, "Нефтегаз" указывает, что возможна авария здания несет угрозу жизни и здоровью 700 работникам компании, трем тысячам киевлян, которые живут рядом и загрязнения трех квадратных километров прилегающих территорий.

Поэтому "Нефтегаз" через Минэкономики представил проект постановления правительства о неприменении к компании положений постановления №899 и разрешить провести ремонтные работы без наличия у нее финплана. Кабмин сделал это исключение из правил.

При согласовании позиций Минеконом напомнил, что в декабре прошлого года проект правительственного постановления об утверждении финплана "Нефтегаз Украины" было направлено в Минэнерго. И в этом проекте компания указала, что на ремонт админздания предусмотрено 20500000 грн. На время ремонта здание не воспользуются полностью или частично.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.

Ранее сообщалось о том, как перевести кубы газа в киловатт-часы.

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