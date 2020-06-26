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26 июня 2020, пятница, 20:57 602
Судебная власть 2020-06-26T20:57:40+03:00
Українські Новини
Экс-начальнику Генштаба Замане объявили подозрение в госизмене

Экс-начальнику Генштаба Замане объявили подозрение в госизмене

Елена Новикова
Замана, подозрение в госизмене, Владимир Замана, Офис Генпрокурора, Сообщение о подозрении
Владимир Замана Фото: mil.gov.ua
Владимир Замана Фото: mil.gov.ua

Офис генерального прокурора объявил бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане о подозрении в государственной измене, в то время, как ранее Замане уже сообщали о подозрении в госизмене в феврале 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в совершении государственной измены", - сказано в нем.

По данным следствия, бывший начальник Генерального штаба в соучастии с бывшим Президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществлял действия по целенаправленному снижению обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобное.

Такие действия совершались в частности на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Таким образом чиновники предоставили России и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в 16 мая 2019 года расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, было завершено.

24 мая суд освободил его из-под стражи.

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