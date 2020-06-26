"Слуга народа "вступилась за Третьякову как за специалиста несмотря на скандал с "детьми низкого качества"

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде считает высказывания депутата, председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой о "детях низкого качества" некорректными, но поддерживает ее как специалиста.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире телеканала "Наш", передают Українськi Новини.

"Конечно, это высказывание было некорректным, абсолютно некорректным, мы согласны, фракция с тем, что это точно некорректно было... У нас было очень бурное обсуждение этих слов госпожи Третьяковой во внутренне-партийном чате и мы, как специалиста ее очень поддерживаем. Конечно, выразили неудовлетворение формой, которую избрала госпожа Третьякова, но как специалиста фракция будет ее поддерживать", – сказала она.

По словам Кравчук, фракция готова при необходимости обсудить форму высказываний Третьяковой на заседании.

Также в комментарии Українським Новинам Кравчук подчеркнула, что во фракции демократические порядки и парламентарии всегда готовы выслушать друг друга.

"У нас демократические порядки – если Галина Третьякова захочет высказаться или кто-то задать ей вопрос, то мы, конечно же, это сделаем", – сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Третьякова ("Слуга народа") извинилась и назвала реакцию социума на ее высказывание о "детях низкого качества" организованным буллингом.

Также Галина Третьякова сообщила, что одобряет практику стерилизации безработных женщин и женщин без высшего образования.