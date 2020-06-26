Обыски в мэрии Одессы прошли в рамках расследования, в котором фигурирует глава ГКАУ Усов, - Яхно

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) продолжают расследование по делу о хищении более 25 млн грн из бюджетов Николаевской области и Одессы, к которому может быть причастен нынешний глава Государственного космического агентства (ГКАУ) Владимир Усов. Об этом сообщила в своем Facebook экс-пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналист и блогер Алена Яхно.

По ее данным, именно в рамках этого уголовного производства на прошлой неделе, 23 июня, правоохранители провели обыски в офисе и дома у вице-мэра Одессы Павла Вугельмана. "СБУ провела обыск у какого-то одесского чиновника, который устроил схематоз на закупке электронных учебников для одесских школ на 13 млн грн. Подумаешь, невидаль… Но тут есть одна примечательная деталь! Подельник у этого одесского чиновника – нынешний глава Космического агентства Украины Владимир Усов", - заявила Алена Яхно.

Со ссылкой на одесские СМИ журналист рассказала, что глава ГКАУ Усов "причастен к хищению десятков миллионов гривен из государственного бюджета, а точнее — бюджетов Одессы и Николаевской области. К слову, депутаты разных фракций собрали уже около 100 подписей за его отставку", - написала экс-пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Яхно напомнила, что в интервью журналисту Роману Скрипину Владимир Усов честно признался, что "никогда не работал на предприятиях космической индустрии и не занимался политикой, связанной с космической индустрией", а потом выдал фразу: "Космос - это очень сложно. Это даже сложнее, чем 3D-принтеры".

"И действительно, это сложнее, чем за десятки миллионов продавать государству PDF-ки учебников, купленные за пару сотен тысяч у ФОПа, которые по закону должны предоставляться детям бесплатно… И это, конечно же, сложнее, чем вешать лапшу на уши, что сотрудничаешь с ведущими мировыми коммерческими компаниями…", - резюмировала Алена Яхно.

В заключение журналист отметила, что "самое страшное - то, что эти новые лица и жопы не только нулячие, не только некомпетентные". "Они еще более циничные, чем предыдущие. Чуть не забыла! И это он подобрал ту самую Клитину, которую уволил Криклий. Она у него теперь советник", - сообщила Яхно.

Следует отметить, что после недавних обысков в Одесском горсовете ИА УНИАН со ссылкой на свой источник в мэрии сообщал, что "к “схеме” могут быть причастны руководители ГКАУ, продавшие горсовету электронные книги, которые были доступны бесплатно. Сделано это, по информации источника, через компанию, которую специально под сделку из агентства по организации похорон перепрофилировали в поставщика услуг в сфере компьютерных технологий".

Напомним, накануне назначения Владимира Усова главой ГКАУ некоторые СМИ сообщили, что еще один его стартап - ЧП "Гуттенбергз" - через посредника продавал администрациям Одессы и Николаевской области де-юре бесплатные электронные учебники. По данным СБУ, в 2018-19 гг. должностные лица Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий, вступив в сговор с одним из посредников компании "Гутенбергз", присвоили более 20 млн грн бюджетных средств, предназначенных для школ региона.