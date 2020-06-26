Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго, - СМИ

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев подтвердил на полиграфе правдивость своего заявления о том, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус пытался договориться с ним об участии группы в схемах Коломойского на "Центрэнерго". Об этом пишет "Главком" со ссылкой на издание "Олигарх".



Издание напомнило, что ранее владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев сделал заявление, что глава энергетического комитета парламента Андрей Герус вел с ним переговоры касательно условий работы ПАО "Центрэнерго" от имени его нового руководства.



"Герус приехал ко мне с предложениями о работе "Центрэнерго" от "понятного менеджмента понятной бизнес-группы", я ответил: "Ребята, этого не будет". И он начал планомерную "работу" по созданию моего негативного имиджа", – процитировало издание слова Кропачева из его интервью.



В настоящее время "Олигарх" получил подтверждение того, что Кропачев 20 июля прошел психологическое исследование с помощью полиграфа (детектора лжи) у специалиста Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

"По его результатам (заключения экспертов-полиграфологов могут быть использованы в суде в качестве доказательства) была установлена достоверность показаний Кропачева о том, что у него была встреча с Герусом, на которой обсуждалась деятельность углеобогатительных фабрик и ООО "Краснолиманское", входящих в "Укрдонинвест", что Герус в разговоре с ним представлял интересы Коломойского в вопросе ценообразования угля и "предлагал сделать какие-то действия на фабриках для получения более низкой цены на уголь", а также передавал просьбу Геруса от имени президента Украины – чтобы фабрики Кропачева проработали еще 2 недели, и ему будут возвращены его долги", - сообщает издание.

Кроме того, источник "Олигарха" в окружении Кропачева также утверждает, что есть как минимум один свидетель, готовый подтвердить факт встречи Кропачева с Герусом по инициативе последнего, и лоббирование Герусом интересов Коломойского.



Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.



Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.



"Центрэнерго" с лета 2019 года начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.



По данным расследования Бигус.инфо, уголь на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов, близких к террористам "ДНР".



При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.



"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта за поправкой Геруса.