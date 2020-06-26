Адвокаты проверят ваши деньги, открываются кинотеатры, новый министр образования

Кабмин назначил Сергея Шкарлета новым ио Министра образования Украины. До этого он 10 лет был ректором Черниговской политехники. Доктор экономических наук, 2 высших образования. Это второй министр образования Зеленского. Первым была Новосад, которой не хватало зарплаты в 36 тыс грн, чтобы завести ребенка. Но потом она купила квартиру за 1 млн грн. Президент перестал экспериментировать с новыми лицами и наконец назначил опытного.



Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов. Это новый закон. Теперь вместо адвокатской помощи в сложной жизненной ситуации вы получите еще одного проверяльщика-прокурора. Вот зачем тогда полиция, НАБУ, ГБР и прочая ересь, которую содержат за наши налоги, если адвокаты и нотариусы должны выполнять их работу?



Второй день фейсбук негодует от высказывания депутата слуги народа Третьяковой, которая сказала, что у бедных людей рождаются "некачественные дети" и похвалила стерилизацию женщин.

Ее сравнивают с Гитлером и требуют сдать мандат депутата.



Несмотря на рост заболеваемости короной, Кабмин разрешил работу кинотеатров. Они откроют двери со 2 июля.



Черногория решила пускать к себе украинских туристов, хотя другие страны ЕС нас не пускают – мы в красной зоне ковида. Разве они не слышали, как Зе хвастался, что Украина – мастер спорта по борьбе с короной? Для поездки в Чергонорию нужен будет свежий пцр-тест, сделанный за 72 часа до вылета.



В Париже открыли Эйфелеву башню, но пускают только на 2 этаж.



Синоптики обещают Карпатам новые дожди( В Киеве гроз до воскресенья не будет.

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