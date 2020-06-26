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26 июня 2020, пятница, 07:00 58 Новости дня
Общество 2020-06-26T07:00:01+03:00
Українські Новини
Адвокаты проверят ваши деньги, открываются кинотеатры, новый министр образования

Адвокаты проверят ваши деньги, открываются кинотеатры, новый министр образования

Денис Иванеско
Адольф Гитлер, Погода, Проверка, Эйфелевая башня, Адвокаты, Рассылка, Коронавирус, Галина Третьякова, Главное за день, ПЦР-тесты, Сергей Шкарлет, Стерилизация женщин

Кабмин назначил Сергея Шкарлета новым ио Министра образования Украины. До этого он 10 лет был ректором Черниговской политехники. Доктор экономических наук, 2 высших образования. Это второй министр образования Зеленского. Первым была Новосад, которой не хватало зарплаты в 36 тыс грн, чтобы завести ребенка. Но потом она купила квартиру за 1 млн грн. Президент перестал экспериментировать с новыми лицами и наконец назначил опытного.


Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов. Это новый закон. Теперь вместо адвокатской помощи в сложной жизненной ситуации вы получите еще одного проверяльщика-прокурора. Вот зачем тогда полиция, НАБУ, ГБР и прочая ересь, которую содержат за наши налоги, если адвокаты и нотариусы должны выполнять их работу? 

Второй день фейсбук негодует от высказывания депутата слуги народа Третьяковой, которая сказала, что у бедных людей рождаются "некачественные дети" и похвалила стерилизацию женщин.
Ее сравнивают с Гитлером и требуют сдать мандат депутата

Несмотря на рост заболеваемости короной, Кабмин разрешил работу кинотеатров. Они откроют двери со 2 июля.

Черногория решила пускать к себе украинских туристов, хотя другие страны ЕС нас не пускают – мы в красной зоне ковида. Разве они не слышали, как Зе хвастался, что Украина – мастер спорта по борьбе с короной? Для поездки в Чергонорию нужен будет свежий пцр-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

В Париже открыли Эйфелеву башню, но пускают только на 2 этаж.

Синоптики обещают Карпатам новые дожди( В Киеве гроз до воскресенья не будет.

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