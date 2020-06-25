ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности нардепа Третьякову за высказывание о "некачественных детях"

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя предложение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой о стерилизации определенной социальной группы населения, требует лишить ее депутатского мандата и привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Страшно осознавать, что "слуги народа" считают: "качество детей" зависит от факта рождения, а не от государственной политики в сфере образования, правоохранительной деятельности и молодежной политики. Впрочем, подобная "либертарианская" уверенность "слуг" хорошо объясняет все те "реформы" в сфере образования, которые продолжают вести Украину по пути деинтеллектуализации и дебилизации населения", - сказано в заявлении.

Напомним, народный депутат Третьякова заявила: "Мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей. И рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества". А далее, приводя исторические примеры того, как "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами" предложила применять к определенным социальным группам стерилизацию.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что на эти мерзости от депутата "Слуги народа" может быть только одна адекватная реакция – немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигании ненависти). Только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда в Украине больше не позволит себе публично рассуждать о "качестве детей", - подытожили в ОПЗЖ.

Кроме того, учитывая назначение Президентом Владимиром Зеленским Третьяковой представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, ОПЗЖ потребовала исключить Третьякову из состава делегации.