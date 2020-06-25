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25 июня 2020, четверг, 11:16 185
Политика 2020-06-25T11:16:29+03:00
Українські Новини
Экс-советник Трампа Болтон рассказал, как Президент США затягивал с выделением военной помощи Украине

Экс-советник Трампа Болтон рассказал, как Президент США затягивал с выделением военной помощи Украине

Елизавета Кесельман
Военная помощь, Джон Болтон, Военная помощь Украине, Мемуары Болтона
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (2018-2019) описал в своих мемуарах, как Трамп затягивал с выделением военной помощи Украине. Об этом он пишет в своих мемуарах, сообщают Українськi Новини.

По словам Болтона, он с госсекретарем Майком Помпео, министром обороны Марком Эспером в общей сложности около 8-10 раз пытались убедить Трампа одобрить выделение военной помощи Украине.

Фрагмент из книги Джона БолтонаФрагмент из книги Джона Болтона

Это было важно сделать до завершения фискального года 30 сентября.

Но Трамп связывал получение помощи с расследованием в отношении серверов Демпартии и украинских дел экс-вице-президента и будущего кандидата в Президенты от Демпартии Джо Байдена.

"20 августа я вновь проверил отношение Трампа в отношении помощи Украине и он сказал, что не собирается отправлять ее, пока не будут отданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом. Это могло занять годы и это не звучало, как обещание, что военная помощь может быть продолжена" , - отмечает Болтон.

Скриншот из мемуаров Джона Болтона

Скриншоты из мемуаров Джона Болтона

Еще один пример, который он описывает, произошел 30 августа, когда находящийся в Варшаве Болтон по видеоконференции участвовал в заседании в Ситуационной комнате по ситуации в Афганистане.

Когда встреча завершилась, Болтон крикнул в экран: "Подождите, а что относительно Украины?".

Трамп ответил, что за эту помощь должно заплатить НАТО.

"Мне нас..ать на НАТО. Я готов сказать, если вы не заплатите, мы не будем защищать их", - сказал Трамп.

Болтон отмечает, что эти слова свидетельствуют о недостаточным пониманием Трампом ситуации и механизмов помощи и подчеркивает, что "в этом не было ничего нового".

Скриншот из книги Джона БолтонаСкриншот из книги Джона Болтона

Трамп также возмутился, что ситуация с Украиной мешает ему договориться с Россией.

"Украина – это стена между нами и Россией", - сказал он, имея ввиду, я думаю, барьер, мешающий сближению отношений Москвы и Вашингтона", - пишет Болтон.

Он также описывает, что в Варшаве помимо встречи Владимира Зеленского с вице-президентом Майком Пенсом состоялась встреча посла США в ЕС Гордона Сондленда и советника Зеленского Андрея Ермака, которые обсуждали "дела Джулиани".

После возвращения в Вашингтон Пенс позитивно охарактеризовал встречу с Зеленским и рекомендовал Трампу одобрить помощь.

Трамп сделал это уже в сентября после того, как прошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и были освобождены захваченные в Керченском проливе моряки.

Как сообщали Українськi Новини, основой огромного скандала связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского была информация, что Трамп требовал от Украины в обмен на продолжение сотрудничества проведения расследования в отношении дел Хантера Байдена (сына Джо Байдена) в Украине, что рассматривалась сторонниками Демократической партии как попытка использовать иностранное государство в предвыборной кампании.

Согласно стенограмме разговора Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении Байдена, но прямо в разговоре не привязывал это к получению военной помощи.  

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