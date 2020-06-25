Экс-советник Трампа Болтон рассказал, как Президент США затягивал с выделением военной помощи Украине

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (2018-2019) описал в своих мемуарах, как Трамп затягивал с выделением военной помощи Украине. Об этом он пишет в своих мемуарах, сообщают Українськi Новини.

По словам Болтона, он с госсекретарем Майком Помпео, министром обороны Марком Эспером в общей сложности около 8-10 раз пытались убедить Трампа одобрить выделение военной помощи Украине.

Фрагмент из книги Джона Болтона

Это было важно сделать до завершения фискального года 30 сентября.

Но Трамп связывал получение помощи с расследованием в отношении серверов Демпартии и украинских дел экс-вице-президента и будущего кандидата в Президенты от Демпартии Джо Байдена.

"20 августа я вновь проверил отношение Трампа в отношении помощи Украине и он сказал, что не собирается отправлять ее, пока не будут отданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом. Это могло занять годы и это не звучало, как обещание, что военная помощь может быть продолжена" , - отмечает Болтон.

Скриншоты из мемуаров Джона Болтона

Еще один пример, который он описывает, произошел 30 августа, когда находящийся в Варшаве Болтон по видеоконференции участвовал в заседании в Ситуационной комнате по ситуации в Афганистане.

Когда встреча завершилась, Болтон крикнул в экран: "Подождите, а что относительно Украины?".

Трамп ответил, что за эту помощь должно заплатить НАТО.

"Мне нас..ать на НАТО. Я готов сказать, если вы не заплатите, мы не будем защищать их", - сказал Трамп.

Болтон отмечает, что эти слова свидетельствуют о недостаточным пониманием Трампом ситуации и механизмов помощи и подчеркивает, что "в этом не было ничего нового".

Скриншот из книги Джона Болтона

Трамп также возмутился, что ситуация с Украиной мешает ему договориться с Россией.

"Украина – это стена между нами и Россией", - сказал он, имея ввиду, я думаю, барьер, мешающий сближению отношений Москвы и Вашингтона", - пишет Болтон.

Он также описывает, что в Варшаве помимо встречи Владимира Зеленского с вице-президентом Майком Пенсом состоялась встреча посла США в ЕС Гордона Сондленда и советника Зеленского Андрея Ермака, которые обсуждали "дела Джулиани".

После возвращения в Вашингтон Пенс позитивно охарактеризовал встречу с Зеленским и рекомендовал Трампу одобрить помощь.

Трамп сделал это уже в сентября после того, как прошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и были освобождены захваченные в Керченском проливе моряки.

Как сообщали Українськi Новини, основой огромного скандала связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского была информация, что Трамп требовал от Украины в обмен на продолжение сотрудничества проведения расследования в отношении дел Хантера Байдена (сына Джо Байдена) в Украине, что рассматривалась сторонниками Демократической партии как попытка использовать иностранное государство в предвыборной кампании.

Согласно стенограмме разговора Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении Байдена, но прямо в разговоре не привязывал это к получению военной помощи.