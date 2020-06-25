Карпаты тонут, новый налог на продажу квартир, у бедных – низкокачественные дети

В украинских Карпатах – крупное наводнение. Очевидцы говорят, что последствия могут быть хуже знаменитого потопа 2008 года.

Реки разлились, смывают дороги и дома. Посмотрите видео оползня под Яремчей.



Снесло свежую дорогу к Буковелю. Укрзализныця отменяет поезда. Шмыгаль и Аваков полетели в зону бедствия.



Вот список пострадавших населенных пунктов и дорог. Посмотрите, если собирались на отдых в Карпаты.

Черновцы ожидают пика паводка на реке Прут.



Зеленский снова нарушил правила карантина – он вышел к шахтерам, которые пришли его пикетировать на Банковую. Горнякам давно не платят зарплаты. Президент сказал им ехать домой и пообещал разобраться.



Очевидно Зеленский забыл, что находится на самоизоляции – его жена Елена подхватила коронавирус и ее госпитализировали в больницу. Куда – не говорят. 2 недели самоизоляции Зе заканчиваются лишь в среду.



В этот день пикетировать Банковую будут сторонники легализации марихуаны. Интересно, к ним президент выйдет?



В прошлый раз Зеленский нарушил карантин в Хмельницком – зашел в кафе на кофе. Но суд не смог его оштрафовать из-за президентского иммунитета. За сегодняшнее нарушение протокол не составляли.



У бедных граждан, получающих субсидию, рождаются "дети низкого качества", – такое скандальное заявление сделала депутат Слуги народа Третьякова. Она так же похвалила практику стерилизации женщин. И этот человек работает в комитете по вопросам социальной политики. Вот вам и новые лица с новыми идеями)



Депутаты придумали новый налог на недвижимость. Его замаскировали под риэлтерский сбор. Без него будет нельзя продать квартиру, дом или землю. Вот только недавно Украина избавилась от другого косвенного налога при продаже недвижимости – обязательной регистрации оценки стоимости квартир в жульнических конторках Антона Яценко. И теперь придумали новый побор(



Радикал Корчинский поругался с геем-атошником в прямом эфире. Облил его водой – не сошлись в оценке легализации ЛГБТ браков. Вот видео.



Если вы еще не успели полистать книгу откровений бывшего советника Трампа Джона Болтона – вот пара выдержек, которые касаются Украины. Мы купили книгу на Амазоне и перевели самые интересные моменты. Например, как Трамп говорит, что Украина атаковала его и "пыталась поиметь" или как Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме.



Посмотрите цены на черноморские курорты Украины, если все еще думаете об отпуске.



Пару дней будет без дождей, но с воскресенья они вернутся.

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