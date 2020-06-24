Дети "низкого качества": "Слуга народа" попала в очередной скандал

После того, как глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия обсуждали депутата фракции Ирину Аллахвердиеву, называя ее "рабочей бабой" и "корабельной сосной", в сети всплыло скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom. Запись была обнародована в Facebook еще 29 мая, но огласку она получила только сейчас, пишет "Курс Украины".

Третьякова думала о том, каким должен быть справедливое распределение социальных выплат в государстве, и кто заслуживает денежную помощь.

Дети "низкого качества"

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала Третьякова.

Стерилизация для тех, кто "садится на помощь"

"Великобритания в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их".

"У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один. Он сказал, что тот, кто садится и хочет получить соцпомощь – его нужно стерилизовать. Вот такая жестокая политика", – сказала Третьякова.

Стерилизация тех, кто без высшего образования

Чиновница также загадала "создателя сингапурского экономического чуда", государственного деятеля Ли Куан Ю.

"Очень часто Ли Куан Ю вспоминают – что там очень хороший Сингапур. Ли Куань Ю – стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Вот такими жестокими методами, я бы сказала даже садистскими выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Всех, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человек", – сказала Третьякова.

Требуют отставки Третьяковой

Как пишет издание, на видео отреагировали в Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин. Там осудили высказывания Третьяковой как антигуманные и антисоциальные и требуют ее отставки.

"Считаем, что высказывания госпожи Третьяковой нарушают нормы депутатской этики и политик с такими взглядами не может находиться в высшем законодательном органе Украины, тем более не может возглавлять Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – говорится в заявлении, которую опубликовано на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщали Українські Новини, Корниенко и Арахамия заявляют, что видео с их разговором об Аллахвердиевой смонтировано.