Перепутали карманы: у Порошенко убедили Болтона, что многомиллионные госбюджетные программы – меценатство жены украинского президента

После общения с бывшим тогда Президентом Украины Петром Порошенко спецпредставитель США Джон Болтон пребывал в уверенности, что проведенной за бюджетные деньги Государственным управлением делами реконструкцией Мариинского дворца якобы занималась жена президента Марина Порошенко.

Об этом Болтон написал в своей скандальной книге "Кабинет, в котором это произошло", главу из которой касательно Украины перевело на украинский язык RadioLemberg.

"После этого мы поехали в Мариинский дворец, сначала построенный для Екатерины Великой и недавно отреставрированный женой Порошенко, чтобы стать местом проведения большого приема, устроенного Порошенко", - описывал Болтон события 2019 года.

В Мариинском дворце действительно была проведена капитальная реконструкция в 2013-2018 годах, а суммарные расходы Государственного бюджета на его реконструкцию по разным оценкам достигли 500-650 млн гривен. Но Марина Порошенко никогда не занимала каких-либо постов и не выступала официальным партнером ни Государственного управления делами, которое выступало заказчиком реконструкции, ни государственного предприятия "Укржитлосервіс", через которое проходили все акты и бюджеты реконструкции.

В 2017-2019 годах информированные источники утверждали, что Петр Порошенко полностью передал Государственное управление делами в оперативное управление своей жене. Якобы, Марина Порошенко полностью замкнула на себя все бюджетные потоки госуправления, не имея какого-либо формального статуса, и лично в устной форме распоряжалась его имуществом. Но в Администрации Президента эти утверждения отметались как клевета и непроверенные слухи.

В это же время реконструкция Мариинского дворца стала попадать в скандалы в социальных сетях. Как, например, в ситуации с заменой аутентичных скульптур львов на произведенные в Китае статуи антропоморфной формы.

В соцсетях высмеяли эти статуи, назвав их "бабуинами". А руководитель официального коллектива проектировщиков реставрации Лариса Цяук заявила, что ошибка произошла по вине "заказчиков" и пообещала исправить комичную ситуацию. "В свое оправдание могу сказать, что готова была сводить в зоопарк подрядчика и заказчика, но в Китае, где делали этих животных, наверное в зоопарке они выглядят так. Тем не менее нам от этого не легче, поэтому принимаю покорно все "публичные благодарности", с надеждой, что заказчик все-таки заменит этих обезьяно-львов на прежних", - написала она.

Также Болтон рассказал, что Петр Порошенко просил США вмешаться в выборы в Украине, чтобы помочь ему сберечь президентский пост, и ввести санкции против финансирующего лидеров гонки Игоря Коломойского. Но получил отказ.

"После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату поговорить тет-а-тет, где он попросил США поддержать его кампанию по переизбранию на должность. Он также попросил меня о некоторых других вещах, которые я уже упомянул здесь, и это позволило мне, не будучи слишком грубым, сказать "нет" по его просьбе поддержать на выборах. Порошенко действительно хотел, чтобы Америка ввела санкции против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко; она, по крайней мере на тот момент, была главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года", - написал Болтон в своей книге.