В Вильнюсе рядом с музеем жертв геноцида открыли искусственный пляж. Море будут показывать на экране

В Литве, в центре столицы (город Вильнюс) посреди Лукишкской площади открыли искусственный пляж Open Beach, со всеми необходимыми атрибутами. Об этом сообщает издание Delfi.

Как передает ведомство, пляж открыли, чтобы компенсировать вильнюсцам отпуск, который, возможно, у них не состоялся за границей из-за пандемии коронавируса. Как отмечается, посетители смогут здесь не только отдохнуть после работы, позагорать, почитать книгу, но и на огромном экране cмотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы.

На пляже есть все необходимые атрибуты – лежаки, зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом.

"Всевозможные ограничения открывают новые возможности. После того как были закрыты границы, появилась возможность отдыхать в Вильнюсе и заново открыть для себя город. А то, что пляж открылся на Лукишкской площади, напоминает нам большую радость празднования свободы. Наполненный жизнью искусственный пляж – это заявление Вильнюса о том, что свобода одержала победу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Отмечается, что пляж будет работать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

Но не все жители города поддержали такую идею. В социальных сетях начались разговоры о том, что открыть пляж в этом месте является некорректным действием со стороны властей, так как пляж находится рядом с Музеем жертв геноцида. Депутаты-консерваторы выступили с требованием остановить эту инициативу.

Как сообщали Українські Новини, на днях в Киеве открыли 12 пляжей для купания и отдыха.