Судья ВСУ Каныгина о заявлениях Данишевской: "Нельзя говорить, кто лучше или хуже выполняет свои обязанности.

Судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина считает, что своими заявлениями относительно адвокатуры глава Верховного суда Валентина Данишевская нарушила судейскую этику. Каныгина считает, что есть как государственное обвинение, так и защита, и нельзя говорить – кто лучше, кто хуже выполняет свои обязанности, поскольку Конституция Украины гарантирует как поддержание гособвинения, так и надлежащую защиту гражданина.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Судейская этика запрещает мне отвечать прямо на некоторые вопросы. Я могу сказать только, что если бы я отвечала на такие вопросы (как Данишевская - Ред.), то я бы не стала на них отвечать, потому что нельзя было отвечать на такие вопросы. Этот веб-семир проходил по совсем другим вопросам – судейские кадры, независимость. Я поставила на этом семинаре свой вопрос относительно независимости Верховного суда в контексте устранения от осуществления правосудия судей Верховного суда Украины…но на него не получила ответ. А вот на такие вопросы (относительно обвинительных приговоров) она не должна была отвечать. Все-таки судейская этика…", - сказала Каныгина.

По ее мнению, такие заявления Данишевской могут быть связаны с тем, что она не является судьей уголовной юрисдикции и не рассматривала подобные дела.

"Есть государственное обвинение, а есть защита. И нельзя говорить – кто лучше, кто хуже выполняет свои обязанности. Это гарантия Конституции на поддержание гособвинения и на надлежащую защиту человека от этого обвинения", - подытожила Каныгина.

Как сообщали Українські Новини, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.

Кроме того, адвокат Александр Дульский считает, что высказывание Валентины Данишевской о невозможности постановления обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры напоминает систему осуждения невиновных, которая существовала в Советском Союзе.