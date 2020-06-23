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23 июня 2020, вторник, 19:49 50
Судебная власть 2020-06-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
Судья ВСУ Каныгина о заявлениях Данишевской: "Нельзя говорить, кто лучше или хуже выполняет свои обязанности.

Судья ВСУ Каныгина о заявлениях Данишевской: "Нельзя говорить, кто лучше или хуже выполняет свои обязанности.

Елизавета Кесельман
Верховный Суд, Галина Каныгина, Валентина Данишевская
Судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина. Фото: https://sud.ua
Судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина. Фото: https://sud.ua

Судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина считает, что своими заявлениями относительно адвокатуры глава Верховного суда Валентина Данишевская нарушила судейскую этику. Каныгина считает, что есть как государственное обвинение, так и защита, и нельзя говорить – кто лучше, кто хуже выполняет свои обязанности, поскольку Конституция Украины гарантирует как поддержание гособвинения, так и надлежащую защиту гражданина.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Судейская этика запрещает мне отвечать прямо на некоторые вопросы. Я могу сказать только, что если бы я отвечала на такие вопросы (как Данишевская - Ред.), то я бы не стала на них отвечать, потому что нельзя было отвечать на такие вопросы. Этот веб-семир проходил по совсем другим вопросам – судейские кадры, независимость. Я поставила на этом семинаре свой вопрос относительно независимости Верховного суда в контексте устранения от осуществления правосудия судей Верховного суда Украины…но на него не получила ответ. А вот на такие вопросы (относительно обвинительных приговоров) она не должна была отвечать. Все-таки судейская этика…", - сказала Каныгина.

По ее мнению, такие заявления Данишевской могут быть связаны с тем, что она не является судьей уголовной юрисдикции и не рассматривала подобные дела.

"Есть государственное обвинение, а есть защита. И нельзя говорить – кто лучше, кто хуже выполняет свои обязанности. Это гарантия Конституции на поддержание гособвинения и на надлежащую защиту человека от этого обвинения", - подытожила Каныгина.

Как сообщали Українські Новини, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров. 

Кроме того, адвокат Александр Дульский считает, что высказывание Валентины Данишевской о невозможности постановления обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры напоминает систему осуждения невиновных, которая существовала в Советском Союзе.

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