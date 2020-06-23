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23 июня 2020, вторник, 18:30 195 Документ
Экономика 2020-06-23T19:06:45+03:00
Українські Новини
Трудовые коллективы химпредприятий просят Зеленского отсрочить решение в расследовании импорта удобрений

Трудовые коллективы химпредприятий просят Зеленского отсрочить решение в расследовании импорта удобрений

Александр Дмитриенко
Химпром, Импорт удобрений, МКМТ, Владимир Зеленский

Трудовые коллективы химических предприятий просят Президента Владимира Зеленского отсрочить принятие решения в расследовании импорта азотных удобрений и разобраться в ситуации.

Об этом говорится в обращении трудовых коллективов химических предприятий "Днепразота", "Ривнеазота", Северодонецкого объединения "Азот", Днепровского завода минеральных удобрений, "Сумыхимпрома", черкасского "Азота" и Одесского припортового завода, передают Українськi Новини.

"22 июня начато голосование Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), которая фактически собирается принять решение о согласии на обнищание почти 10 тысяч украинцев и их семей, которые окажутся перед угрозой увольнения. Показательно, что это происходит со ссылкой на якобы ваше личное политическое решение. Уважаемый Владимир Александрович! Мы обращаемся к Вам с просьбой использовать свое право, применить свой авторитет и отсрочить принятие решения об отказе от защиты более 20 000 рабочих, членов их семей и около 30 000 работников смежных с химпромом отраслей. Требуем защиты людей в государстве Президентом, которым вы являетесь", - говорится в нем.

Трудовые коллективы уверены, что дальнейшее бесконтрольное увеличение импорта будет убивать тысячи рабочих мест украинцев и ухудшать макроэкономические показатели.

"Просим Вас разобраться с проблемой досконально, выслушав все позиции и точки зрения. По меньшей мере, услышать голос украинского химпрома, представители которого стремятся довести до вашего сведения объективную информацию, а не только голос лоббистов импорта", - говорится в сообщении.

Химпредприятия предлагают не принимать необдуманных решений.

"В отличие от лоббистов импорта, мы готовы к реальному диалогу с реальными представителями аграрной отрасли. Мы готовы быть в этой дискуссии за общим столом и отработать альтернативные механизмы и компромиссные решения, которые всегда существуют. Сейчас решение, предлагаемое к принятию, не соответствует государственным интересам и интересам национальной экономики", - отмечается в обращении.

Также говорится, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украине, при этом по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке.

"Как нам стало известно, сейчас идет сбор подписей для голосования членами МКМТ за завершение специальных расследований без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химпредприятий. Целый ряд государственных служащих ссылаются на Ваше якобы личное решение о нецелесообразности защиты химпредприятий, которое Вы озвучили во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой недели в Офисе Президента Украины), на которую, увы, не были привлечены представители украинского химпрома", - говорится в обращении.

Отмечается, что на отечественных химических предприятиях сегодня работает около 20 тыс. человек, при этом часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния.

"Крупные предприятия увольняют 5% персонала уже сегодня, малые - сокращают 10% персонала. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей зарплата является единственным источником дохода", - говорится в обращении.

В обращении отмечается , что отказ от защиты химических предприятий и не введение квот продолжит начатый негативный тренд.

«Тысячи человек будут уволены - это до 40% персонала к концу текущего года.  Уверены, что полный отказ от поддержки национального производства не является Вашей позицией, а потеря людьми своих рабочих мест не является Вашей целью, как Президента», -отмечается в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, директора производителей минеральных удобрений намерены сообщить коллективам своих предприятий об отказе правительства от квот на импорт удобрений.

Ранее украинские предприятия химической промышленности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот". 

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с  1 июля.

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