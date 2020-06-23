Правоохранители считают главной версией взрыва дома на Позняках утечку газа

В то время, как спасатели закончили разбор завалов в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве, где случился взрыв, правоохранительные органы считают утечку газа приоритетной версией инцидента.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции.

"Основная (версия) – газ", – сказали в ведомстве.

Правоохранители считают, что взрыв случился из-за утечки газа.

При этом, назначены экспертизы, которые дадут точный ответ на вопрос о причине взрыва.

В Нацполиции сообщили, что в результате проведения экспресс-теста, следствие отбросило версию взрыва из-за детонации взрывного устройства.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

В результате взрыва и дальнейшего обвала конструкций дома погибло 5 человек. С начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р. и 1976 г. р.

КГГА временно переселила в интернат жителей взорвавшегося жилого дома на Позняках, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Из-за взрыва в жилом доме на Позняках повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Также разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.