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23 июня 2020, вторник, 14:21 471
Верховная Рада и партии 2020-06-23T15:15:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народа" и ОПЗЖ просел, рейтинг "Евросолидароности" подрос, — результаты опроса

Рейтинг "Слуги народа" и ОПЗЖ просел, рейтинг "Евросолидароности" подрос, — результаты опроса

Кира Молчанова
Опрос, Соцопрос, Батьківщина, выборы в Верховную Раду, Слуга народа, Социальный мониторинг, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Рейтинг партии
Соцопрос. Фото: Pixabay
Соцопрос. Фото: Pixabay

30,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 18,6% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 12% - за "Европейскую солидарность" и 9,7% — за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду. Это значит, что относительно проведенного в феврале опроса за партию "Слуга народа" готовы проголосовать меньше людей (в феврале проголосовали бы 39,1% опрошенных), как и за партию ОПЗЖ (в феврале готовы были 14,5%). А рейтинг "Европейской солидарности" и немного подрос с 10,6%. "Всеукраинское объединение "Батьківщина" продолжает терять позиции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье?

Среди тех, кто определился и голосовал бы,30,5% проголосовали бы за "Слугу народа", 18,6% - за "Оппозиционную платформу", 12% - за "Евросолидарность" и 9,7% - за "Батьківщину".

В целом барьер в 5% преодолели бы и прошли в парламент только эти 4 партии.

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы 2,1% голосов.

При этом партия "Сила и Честь" набрала бы 4,3%, "Гражданская позиция" - 4,2%, радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Свобода" - по 3,2%.

2,1% получила бы "Партия Шария".

Остальные партии не набрали 2%.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам опроса, проведенного недавно КМИС, 28% респондентов готовы проголосовать за партию "Слуга народа", когда еще на прошлой неделе проголосовали бы 29,9% респондентов, опрошенных КМИС, 17,7% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 16,2% - за "Европейскую солидарность" и 8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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