Если не снимут голову Госкосмоса, депутаты могут требовать увольнения министра Петрашко, — Наумович

Около ста народных депутатов из всех парламентских партий и групп, представленных в парламенте, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по поводу некомпетентности руководителя Госкосмоса на занимаемой должности. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке известный украинский правозащитник и блогер Сергей Наумович.

Парламентарии сообщают в депутатском обращении, что с момента избрания Владимира Усова на должность Председателя Государственной космического агентства в январе 2020 году на время испытательного срока, новый глава стратегического предприятия не только не довел свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.

За пять месяцев деятельности новый Председатель Государственной космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и области, но и любого другого плана.

Вместе с тем действующий председатель ГКА известный в медиа громкими коррупционными скандалами. В частности, он не заполнил в официальной декларации многочисленные состояния и иностранные активы, в частности, американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры. Также компании Усова фигурируют в уголовных делах о вымывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этой коррупционной аферы есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.

Согласно этим фактам и несоответствия Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и освободить от должности.

"Абсолютный чемпион по количеству подписей народных депутатов под обращением к премьер-министру шныряли с просьбой уволить чиновника... Такое количество автографов под депутатским обращением - это прецедент. Очевидно, что это - сигнал министру, и в следующий раз нардепы могут попробовать собрать подписи под требованием освободить самого министра", - пишет Сергей Наумович.

Напомним, на прошлой неделе об этом же обращении народных избранников сообщал на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Маси Найем.