Риски более негативного и продолжительного влияния пандемии COVID-19 на экономику сохраняются, — НБУ

Национальный банк отмечает, что риски более негативного и продолжительного влияния пандемии COVID-19 на экономику сохраняются и экономика будет восстанавливаться дольше, чем прогнозировалось.

Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка по вопросу учетной ставки, передают Українські Новини.

В ходе заседания члены КМП отметили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности.

В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось.

Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления.

Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий.

Экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов.

НБУ отмечает, что сохранение низкой инфляции позволяет проводить стимулирующую экономическую политику.

Члены КМП были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%.

В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились.

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с продолжительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

Часть членов КМП не видят перспектив быстрого восстановления потребительского спроса в краткосрочном периоде.

В таком случае баланс инфляционных рисков позволит Национальному банку снижать ключевую ставку ниже нейтрального (равновесного) уровня.

Благодаря беспрецедентным мерам монетарного смягчения в других странах уровень нейтральной ставки для Украины может сдвинуться в меньшую сторону.

Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует сокращение экономики во 2-м квартале 2020.

Ранее в НБУ заявляли, что в Украине постепенно восстанавливается экономика после ослабления карантина.