Вирусы, кальяны, клещи и воры: чего стоит бояться в парках и общественных местах

В Украине продолжили адаптивный карантин, однако многие люди уже забыли даже, почему его вводили несколько месяцев назад и спокойно гуляют по улицам и паркам города без средств защиты. Психологи говорят, что люди устали бояться, однако – чего же все-таки опасаются люди на прогулках в местах отдыха – парках, набережных, летних площадках кафе, кальянных и ботанических садах?

Коронавирус

Сейчас риск подхватить коронавирус намного выше, чем в самом начале карантина – особенно, когда Украина каждый день показывает антирекорды по заболевшим. Маски на улицах людьми уже не надеваются, а в магазинах, где этого требуют санитарные нормы – надеваются, но чаще всего неправильно – открывая нос человека. Потому и заразиться сейчас просто от сидящего рядом человека на скамейке в парке – куда легче, чем к примеру, еще месяц назад.

Групповые прогулки

Прогулка. Фото: focusedcollection.com

Инкубационный период коронавирусной инфекции, да как и многих других – 10-14 дней. И кто из дружной компании уже является носителем коронавируса, распознать не выйдет. Однако уже через две недели почти вся компания сляжет с высокой температурой и COVID-19 продолжит распространяться уже от новых носителей

Кальянные

Кальянники в Гидропарке. Фото: Шишка

На любой набережной Украины с началом летней жары можно увидеть мягкие мешки для сидения и кальянщиков, предлагающих свои услуги прогуливающимся людям. Так и экс-и.о. главы МОЗ Супрун рассказала, что одноразовые мундштуки, которые дают в кальянных барах, не более, чем заблуждение безопасности защиты от инфекции. А ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицировать после каждого из гостей бара, курильщики кальяна шерят микробов со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда люди выдыхают кальянный дым в воздух.

Очереди за кофе и ледяными лимонадами

Очередь за кофе. Фото: info7126.wixsite.com

А если просто прогуливаться по парку и попробовать взять кофе в небольшой парковой кофейне – то в большинстве случаев там уже будет очередь за напитками, в которой необходимую дистанцию никто не соблюдает, маски тоже никто не надевает, а стоять в ней нужно минут 15-20, и часто – в весьма дискомфортных условиях, без навеса и зонтика от солнца. Так тоже можно легко подхватить не только коронавирус, но и ОРВИ – и другие респираторные заболевания.

"Быстрые" велосипедисты и электросамокатчики

Во многих парках Киева есть специальные велодорожки, на которых имеет право находится только человек на велосипеде – или электросамокате, моноколесе и другом легком транспорте. Однако на деле – велодорожек все же немного, и многих велосипедистов это не смущает, и попасть под колеса велосипеда на пешеходной дорожке может как взрослый человек, так и маленький ребенок, не заметивший выскочившего на него человека «на колесах».

Велосипедисты. Фото: instagram.com/officialpark/

Клещи (коронавирусом заразить не смогут)

Клещи сейчас встречаются не только в лесных массивах, но и очень часто – в городских парках, где проходя под каштанами или липами, можно принести домой очень неприятное насекомое на коже. Мало того, клещи еще и переносят разные заболевания. Наиболее распространенными заболеваниями на территории Украины, передающимися иксодовыми клещами, является болезнь Лайма, клещевой энцефалит и эрлихиоз. Инкубационный период заболеваний, переносчиками которых могут быть клещи, составляют от 1 до более 50 дней. При обнаружении клеща на теле необходимо обратиться к хирургу или травматологу.

Воры

В парках, набережных и открытых заведениях сейчас очень часто можно попасть на кражу имущества – когда люди начали расслабляться и сидят с лимонадом на лавочках, стоят в очереди за кофе или гуляют веселой компанией, за сумкой или кошельком могут пристально следить карманники, которые в момент украдут имущество и принесут немало неприятных минут.

А тем временем, Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине.

9 июня врач-вирусолог Евгения Менжулина сообщила, что высокая температура воздуха за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.