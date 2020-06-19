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19 июня 2020, пятница, 17:15 31
Верховная Рада и партии 2020-06-19T18:00:02+03:00
Українські Новини
Бойко, Медведчук и Левочкин рассказали начальникам местных штабов с чем идти на выборы

Бойко, Медведчук и Левочкин рассказали начальникам местных штабов с чем идти на выборы

Петр Стуженко
Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Встреча с руководителями местных избирательных штабов. Фото: zagittya.com.ua
Встреча с руководителями местных избирательных штабов. Фото: zagittya.com.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа" (ОПЗЖ) приняла решение участвовать в местных выборах 2020 года и рассчитывает на победу в большинстве областей и городов Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы видим сегодня катастрофическую кризисную ситуацию в стране и регионах, неспособность власти решать насущные проблемы страны и общества, мы видим тяжелую жизнь и недовольство людей. Власть не справляется с вызовами, стоящими сегодня перед страной: нет мира, растут тарифы, ухудшается социальное положение людей – страна все глубже погружается в социальный и экономический кризис. Изменить этот пагубный курс, вернуть реальную власть местному самоуправлению – такой мы видим свою задачу. Вернуть в Украину мир, объединить страну и обеспечить людям достойную жизнь – ОПЗЖ готова и может. У партии есть для этого четкая антикризисная программа, а главное люди, которые не боятся, знают и умеют работать и готовы взять на себя ответственность за развитие каждого региона Украины", – сказано в принятом заявлении партии.

В совещании, которое прошло в Киеве 19 июня, приняли участие сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович, председатель политического cовета и стратегического совета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии Сергей Левочкин и более 50 руководителей местных штабов партии со всех регионов Украины. Руководить Центральным штабом на местных выборах-2020 будут Сергей Левочкин и Вадим Рабинович.

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