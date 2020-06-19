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19 июня 2020, пятница, 11:40 535
Жизнь 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сын руководителя СССР Хрущева Сергей скончался в США

Сын руководителя СССР Хрущева Сергей скончался в США

Елизавета Кесельман
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Сын Николая Хрущева Сергей. Фото: Википедия
Сын Николая Хрущева Сергей. Фото: Википедия

В Соединенных Штатах в возрасте 84 лет скончался сын бывшего руководителся СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Информацию о смерти подтвердила правнучка Сергея Нина Хрущева, передает "Радио Свобода". 

Сергей Никитович Хрущев родился 2 июля 1935 года в Москве. В 6 лет перенёс перелом тазобедренного сустава, год провёл в гипсе.

В 1960-е годы Сергей Хрущев, закончивший Московский энергетический институт (МЭИ), работал в ОКБ Челомея, занимаясь разработкой баллистических ракет. Он был удостоен Ленинской премии и звания Героя Социалистического труда.

Работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя "Протон" и пилотируемых космических аппаратов. Был героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ им. Баумана.

После развала СССР он уехал в США преподавать в престижный Университет Брауна и остался там, через некоторое время получил американское гражданство. Также Сергей Хрущев написал несколько книг на историческую тематику о Советском Союзе, в частности и о своем отце.

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