Аптечная профессиональная ассоциация Украины выступает за жесткое регулирование процесса доставки медикаментов

Общественная организация "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" выступает за жестокое регулирование доставки медикаментов.

Об этом сообщили представители организации АПАУ во время круглого стола в информационном агентстсве Українські Новини.

Глава правления АПАУ Игорь Червоненко сообщил, что доставка медикаментов априори не должна осуществляться через почтовые компании.

"Что мы имеем на сегодня?.. Можем сказать, что есть огромное количество нарушений. Сложно проконтролировать, при существующей системе рецептурного отпуска, едут препараты или нет. Не должна доставка осуществляться любыми курьерами. Не может курьер Glovo везти продукты, бытовую химию и лекарства… Наш призыв – создавать изменения (по доставке лекарстенных препаратов), но делать это цивилизованно и постепенно…", - сообщил Червоненко.

Также Червоненко отметил, что логистические компании, которые намеренны заниматься доставкой медицинских препаратов, должны получить соответствующую лицензию и создать для курьера все условия для транспортировки препаратов до конечного потребителя с соблюдением все правил хранения и перевозки (например, перевозить термолабиальные препараты в термобоксах).

Директор АПАУ Владимир Руденко отметил, что сейчас почтовые компании хотят нивилировать влияние фармацевтов и аптечных компаний на процесс онлайн торговли медикаментами.

"Сегодня развернута огромная истерия по поводу пиар компаний о введении такого бизнеса, что есть незаконно. То есть, сейчас этим занимаются компании, которые не имеют лицензии на такой вид деятельности и полностью нивелируется роль аптечного заведения, роль работников с фармацевтическим образованием… и население наше от этого может сильно пострадать", - сообщил директор АПАУ Руденко.

Председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьмыних в свою очередь сообщил, что Верховная Рада всячески пытается организовать работу логистических компания так, чтобы они могли без проблем доставлять медикаменты в любой уголок страны.

"Доставка – это будущее. Но позиция моя, что должна быть строго урегулирована функция логистического оператора или оператора доставки. Без термобоксов невозможно возить (препараты). Логистический оператор должен получить лицензию, логистический оператор должен отвечать за доставку. Не аптека, которая отдала, а логистический оператор. Наша цель – электронный рецепт – это тоже будущее… Пока работа с электронным рецептом получается…", - отметил Кузьминых.

Председатель Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко также отметил, что поступает очень много жалоб на доставку именно в ведомство, которым он руководит.

По словам Исаенко, сейчас в Украине работает механизм, когда финансирование сокращаются и идет попытка заработать деньги через конечного портебителя.

"Курьер – это не фармацевтический сотрудник и он не несет ответственности ни за ваше здоровье, ни за то, что вы получили. Его задание – получить деньги… Три слова, которые должны быть в интернет торговле – качество, безопасность и ответственность. Без этих слов все остальное, я считаю, не имеет смысла", - отметил Исаенко.

Как сообщали Українські Новини, во время карантина логистические компании "Укрпочта" и "Новая почта" начали доставлять медикаменты.